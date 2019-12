Vizepräsident des Verwaltungsgericht geht in Ruhestand

Stefan Röck, Vizepräsident des Verwaltungsgerichts Sigmaringen, ist in den Ruhestand verabschiedet worden. Im Rahmen der Weihnachtsfeier des Verwaltungsgerichts erhielt Röck von Gerichtspräsident Christian Heckel die Urkunde des Ministerpräsidenten über die Versetzung in den Ruhestand. Außerdem gab es ein Dankesschreiben des Justizministers. Heckel betonte dabei: „Mit Stefan Röck verlässt ein altgedienter und allseits geschätzter Kollege unser Haus.“

Röck, der mit seiner Familie in der Nähe von Sigmaringen wohnt, kam nach dem Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Tübingen und der Referendarausbildung beim Landgericht Ravensburg 1981 als Richter auf Probe zum Verwaltungsgericht Sigmaringen. Bereits 1984 wurde er zum Richter auf Lebenszeit ernannt. Nach Abordnungen als Dezernatsleiter an das Landratsamt Sigmaringen Mitte der 80er Jahre und ab 1990 für zwei Jahre in den sächsischen Justizdienst war er im Wege der weiteren Abordnung auch beim Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in Mannheim als Berufungsrichter tätig. 1994 erfolgte die Ernennung zum vorsitzenden Richter am Verwaltungsgericht Sigmaringen und damit verbunden die Verantwortung für die zuständige vierte Kammer.

Ab 1997 war er mehrere Jahre Mitglied des Präsidialrats der Verwaltungsgerichtsbarkeit des Landes, der unter anderem bei der Ernennung von Richtern mitwirkt. Daneben engagierte sich Röck in der Ausbildung von Rechtsreferendaren sowie von Anwärtern des gehobenen Verwaltungsdienstes und war als Prüfer im Ersten Juristischen Staatsexamen tätig.

Seit 2017 hat Röck als Vizepräsident des Gerichts auch Leitungsfunktionen übernommen. Gerichtspräsident Heckel sagte dazu in seinem Resümee: „Sie haben neben Ihrer überaus erfolgreichen Tätigkeit als Kammervorsitzender noch die umfangreichen Herausforderungen des Vizepräsidenten angenommen und mich mit großer Loyalität unterstützt. Dafür gebührt Ihnen mein Dank und meine große Wertschätzung.“