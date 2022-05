Viola Mirtschin zeigt ihre „Kunst im Häusle“

In der Galerie „Kunst im Häusle“ in der Roystraße 8 stellt Viola Mirtschin ab Sonntag, 15. Mai, unter dem Titel „LICHT-Orientierung in der Dunkelheit“ eine Auswahl ihrer Acrylbilder aus. Die Vernissage beginnt um 14 Uhr.

Viola Mirtschin, freischaffende Künstlerin und Pädagogin, lebt seit 2012 in Sigmaringen. In ihrem Studium für Sport und Biologie hatte sie bereits die Möglichkeit, ihre Ambitionen für das Zeichnen auszuleben. Die Grafiken ihrer Diplomarbeit im Wissenschaftsbereich Zoologie, zum Thema „Beitrag zur Taxonomie der paläarktischen Trauermücken“, wurden für wissenschaftliche Publikationen herangezogen.

Sie liebt Herausforderungen, Bewegung und Kommunikation ebenso, wie den Raum der Stille und Abgeschiedenheit, auch um Erlebtes in Bilder und zuweilen auch in Texte zu verwandeln. Ihre Werke lassen sich der Grafik, der Malerei und der experimentellen Kunst zuordnen. Dabei ist ihre Farbpalette bunt. Doch hin und wieder zieht sie eine bestimmte Farbe magisch an. Weiß und Schwarz, als unbunte Farben, sind für Viola Mirtschin ein Muss in ihren Bildern, denn sie tragen den Charakter von Licht und Schatten, Ausdruck der Lebendigkeit, der Gegensätze und der Harmonie.

Die Ausstellung geht vom 15. Mai bis zum 3. Juli und ist jeden ersten und zweiten Sonntag von 11 bis 16 Uhr im Monat geöffnet.