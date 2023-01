Vierbeiner setzen sich fürs Ehrenamt ein

Der Malteser Hilfsdienst in Sigmaringen startet im Februar mit einer neuen Ausbildungsgruppe. Hier handelt es sich nach Angaben der Verantwortlichen allerdings um eine tierische Weiterbildung: einen Besuchsdienst mit Hund. Dieser spezielle Dienst ist ein ehrenamtlich getragenes Angebot, das für behinderte, junge, ältere, kranke, einsame und pflegebedürftige Menschen zuhause oder in stationären Einrichtungen gedacht ist.

„Bei diesen Begegnungen schaffen die Hunde oft mit Leichtigkeit, was Menschen nicht vermögen“, sagt Hundetrainer Stefan Pagels.

Die ehrliche und wohlwollende Art der Vierbeiner hilft kranken Kindern und Erwachsenen dabei, Vertrauen zu fassen, sich zu öffnen und weckt besonders bei Senioren verloren geglaubte Erinnerungen, berichtet Elke Gehrling aus ihrer langen Arbeit mit Hunden in der Begleitung von Menschen. Die Hunde zeichnen sich dabei durch ihre Geduld und ihre absolute Verschwiegenheit aus.

Hundebesitzer, die Interesse an dieser Ausbildung und der Arbeit im Besuchsdienst mit Hund haben, sind zu einem Infoabend eingeladen am Montag, 30. Januar, um 19.30 Uhr in den Räumen des Malteser Hilfsdienstes in Sigmaringen, Allee 9.

Nach einem Eignungstest Anfang Februar, beginnt die Ausbildung mit praktischen und theoretischen Übungseinheiten, bevor die Hund-Mensch-Teams im Namen der Malteser aktiv im Sommer in die ehrenamtliche Arbeit eintreten können.

Mehr Informationen gibt es per Mail unter: Elke-gehrling@web.de