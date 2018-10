Vier Wanderwege für Jungnau

Jungnau will bei Touristen mit einem neuen Wanderwegenetz punkten, dass in vielen Stunden ehrenamtlicher Arbeit konzipiert und umgesetzt wurde. Klaus Rennwanz von der Arbeitsgemeinschaft Wanderwege Jungnau hat dem Sigmaringer Kultur-, Sport, Sozial-, Umwelt- und Verkehrsausschuss in einer Präsentation vorgestellt, was das Konzept beinhaltet. So haben die Ehrenamtlichen sowohl die Routen festgelegt, als auch die Beschilderung vorgenommen – die Pflege der Wege obliegt auch den Mitgliedern der Interessensgemeinschaft, die seit rund 20 Jahren besteht.

„Wir haben großen Wert auf den Nutzen für die Ortschaft gelegt“, erklärt Klaus Rennwanz. Diese solle vom Tourismus profitieren – das sei momentan noch schwierig, weil Touristen dort noch nicht mal ein Brötchen kaufen könnten. Doch bei Führungen zu Ortsgeschichte oder Sehenswürdigkeiten könnte man eine Einkehr mit Kaffee und Kuchen, etwa durch den Kirchengemeinderat oder die Feuerwehr, verbinden.

Zunächst sei geplant gewesen, acht Rundwanderwege zu konzipieren. „Aber die müssen alle auch gepflegt werden“, sagte Rennwanz. Nun sind es vier Wege mit einer Gesamtstrecke von 54 Kilometer geworden, die alle den gleichen Ausgangspunkt, das Jungnauer Rathaus, vorbei an der Burgruine, haben. Von da an geht es mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden in alle Himmelsrichtungen. An einem Pavillion können sich Wanderer über die Routen informieren.

Der „Riedweg“ ist sieben Kilometer lang und für Familien mit Kinderwagen, Fahrrädern oder Rollatoren geeignet, er führt entlang der Lauchert bis zur Ruine Hertenstein. „Die Steigung ist sehr gering“, so Rennwanz. Der „Hummelbühlweg“ ist 6,9 Kilometer lang und ebenfalls familienfreundlich, da er über die Blättringer Straße führt, gibt es anfangs eine Steigung, ist sonst aber eben. Er führt zur Hummelbühlhütte mit Grill- und Spielplatz. Da die Hütte dieses Jahr zehn Jahre alt wird, soll es im kommenden Jahr eine Jubiläumsfeier geben, die mit der öffentlichen Vorstellung der Wanderwege verknüpft werden soll. Der „Härtleweg“ ist 5,3 Kilometer lang, auch familienfreundlich und führt über den Lauchertsteg. Er bietet einen schönen Blick auf Jungnau. Laut Klaus Rennwanz der schönste Weg ist der „Hoppentalweg“ – er ist mit 9,9 Kilometer auch der längste und führt zur Ruine Isikofen und den Hoppentaler Höfen, vorbei am Hoppentaler Kreuz und zum Stuhler Loch. Aufgrund des Wegeverlaufs ist er nicht für Kinderwagen oder Rollatoren geeignet. Laut Rennwanz hätte er Potenzial gehabt, als Premiumwanderweg ausgezeichnet zu werden, die Auflagen seien aber zu hoch gewesen: da er hauptsächlich durch den Wald führt, hätte man eine Sichtschneise freischlagen müssen. „Das wäre finanziell nicht darstellbar gewesen“, so Rennwanz. Die Jungnauer Wanderwege stellten laut Rennwanz keine Konkurrenz zu den Premiumwanderwegen dar, da sie auf eine andere Zielgruppe, vor allem Familien, abzielen würden.

Wieviel Arbeit im Detail steckt, wurde klar, als Rennwanz beispielsweise die Vernetzung mit Tourismusverbänden wie dem Tal der Lauchert oder des Schwäbischen Albvereins ansprach, die auch mit Logos auf den Schildern kenntlich gemacht sind. Gelbe Schilder deuten auf Fernwege, grüne Schilder auf Rundwanderwege hin. 5554,92 Euro haben Beschilderung und Wegesanierung gekostet, Nach Abzug der erwarteten Fördergelder würden noch 2754 Euro übrig bleiben. Den Ehrenamtlichen wird es auch künftig nicht langweilig: Bald sollen an jenem Weg Lehrtafeln mit Infos zur Geschichte aufgestellt werden, das Hoppentaler Kreuz soll restauriert und davor womöglich eine Bank aufgestellt werden

Es gelte, viele Interessen zu berücksichtigen: Die der Naturschützer, der Kletterer, der Kanufahrer oder der Jäger. „Manche Wanderungen führen durch Jagd- oder Wildruhezonen“, so Rennwanz, der zum Teil auch Wege umgeleitet habe. Er habe Kontakt mit Förstern und Jägern aufgenommen und viel Entgegenkommen erfahren. Die Gemeinderäte lobten den Einsatz der Ehrenamtlichen mit Worten der Anerkennung.