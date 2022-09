Vier Reifen an geparktem Auto zerstochen

In den vergangenen vier Wochen beschädigte ein Unbekannter einen geparkten Toyota an einer Garage in der Hohenstaufenstraße. Das berichtet die Polizei. Der Täter zerstach mutmaßlich mittels eines spitzen Gegenstands alle vier Reifen an dem Fahrzeug und zerkratzte die Motorhaube. Der Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro beziffert. Personen, die insbesondere zwischen Freitag, 2. September, und Mittwoch 28. September, verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen unter Telefon 07571 / 1040 zu melden.