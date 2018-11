Vier Jugendliche führen Marihuana mit sich

Bei einer Personen- und anschließenden Fahrzeugkontrolle im Bereich der Sigmaringer Straße in Jungnau haben Polizeibeamte am Sonntag gegen 18.15 Uhr insgesamt rund acht Gramm Marihuana gefunden, es wurden vier Personen wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt. Bei den festgestellten Personen handelt es sich um vier Heranwachsende, die laut den Aussagen gemeinsam in einem Auto nach Sigmaringen gefahren waren, um dort Drogen im Bahnhofsbereich zu erwerben. Einer der vier Beteiligten, ein 19-jähriger Mann, wird außerdem wegen Fahrens unter Drogeneinfluss angezeigt.