Vier Dialektausdrücke, eine Bedeutung

Dass der Landkreis Sigmaringen aus drei Landsmannschaften besteht, damit setzt sich die Kreisverwaltung seit der Gründung des Kreises im Jahr 1973 auseinander: Hohenzollern, Badener und Württemberger sind in unserem Landstrich vereint. Manchmal mehr, manchmal weniger. Sprachlich ist es noch viel verworrener, wie das 1985 erschienene Buch „Unsere Sprache - Unser Dialekt - Beispiel des Landkreises Sigmaringen“ zeigt, das wir im Antiquariat gefunden haben.

Lautgrenzen im Landkreis Sigmaringen: Herdwangen wird als einzige der 25 Kreisgemeinden dem Bodensee-Alemannischen zugeordnet. Hier sagt man Is (Eis), Hüs (Haus) und Hiser (Häuser). Im benachbarten Ach heißt es bereits Eis, Hous und Heiser. Laut der Einordnung von Sprachforscherin Renate Schrambke von der Uni Freiburg ist die Grenze jedoch fließend. Der eigentlich schwäbische Dialekt ist erst weiter nördlich zu beobachten. „Erst mit dem Auftreten von snae (Schnee), graos (groß) und graeser (größer) befinden wir uns mit Mittelschwäbischen“, schreibt Schrambke.

Die zweite Grenze verläuft grob gesagt entlang der Donau: Hier lassen sich Unterschiede anhand von sogenannten Doppelvokalen (ao, ou, ei) festmachen. Nördlich der Donau kommen die Doppelvokale verstärkt vor. Während man entlang der Donau noch groß und me (mehr) sagt, bilden Menschen auf der Alb bei diesen Wörter Doppelvokale: graoß und mae.

Noch ein Grenze - Nordwest/Südwest: Der wissenschaftliche Beitrag gibt als Quelle den südwestdeutschen Sprachatlas an, der Ende der 1970er herauskam, und für den Dialekt in verschiedenen Orten untersucht wurde. Laut den Aufnahmen ist in einem Teil des Kreises ein ch-Ausfall vor dem s beobachtet worden.

Nordwestlich von Sigmaringen schwindet das „ch“ vor dem s. Bei Wachs wird das „ch“ also nicht gesprochen. Im Gegensatz dazu wird auf der anderen Seite der Sprachgrenze die Achse als „Akse“ bezeichnet.

Unterschiedliche Aussprachen am Beispiel des Wortes Fliege: Laut Schrambkes Aufsatz kommt am meisten das Wort Vluig vor. Im Raum Meßkirch sagt man Vlieg. Leibertingen und Sigmaringendorf wird die Sprechweise Vleig zugeschrieben.

Das verbirgt sich hinter der Wortgeografie: Je nach Flecken, Landstrich oder Kreisteil werden im Dialekt für ein und denselben Begriff unterschiedliche Wörter verwendet. Laut der Freiburger Linguistin Renate Schrambke, die den Aufsatz geschrieben hat, kommt die Haut auf der Milch in sechs verschiedenen Ausprägungen vor: Pelz wurde am häufigsten gehört - in Ruflingen, Göggingen, Magenbuch und Pfullendorf. Haut sagen die Menschen in Gutenstein, Meßkirch, Wolfartsweiler. Rahm (gesprochen Rohm) in Hausen im Tal, Rengetsweiler und Hausen am Andelsbach. Blotter auf der Alb in Neufra, Inneringen und Storzingen. Nidel sollen die Menschen in Sauldorf sagen, Hexe in Leibertingen. Für Sigmaringen selbst gab es zu dieser Zeit keine Untersuchungen.

Der Löwenzahn hat unter den Pflanzen die meisten Bezeichnungen. Autorin Schrambke gibt in ihrem Beitrag vier an: Wohl am bekanntesten ist der Ausdruck Bettseicher, ob seiner harntreibenden Wirkung.

Dieser Ausdruck ist im Badischen und in Rulfingen gebräuchlich. Auf der Alb sagen die Menschen Milchling und beziehen sich auf die Milch im Stengel der Pflanze. In Bingen ist vereinzelt noch die Bezeichnung Sonnenwirbel bekannt. Im südöstlichen Kreisgebiet um Bad Saulgau und Pfullendorf wurde das Wort Milchstöcke notiert.