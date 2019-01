Viele Sigmaringer verfolgen Silvesterfeuerwerk auf dem Josefsberg

Das neue Jahr hat in Sigmaringen friedlich begonnen. Laut dem Polizeibericht vom Neujahrstag gab es in Sigmaringen keine Zwischenfälle. Wegen des Nebels in der Silvesternacht war das Feuerwerk nicht so weit sichtbar wie sonst. Ein beliebter Platz, um das neue Jahr zu begrüßen, ist in Sigmaringen der Josefsberg. Auf unserem Foto ist, erleuchtet vom Feuerwerk, die Josefskapelle zu sehen. Allen Leserinnen und Lesern wünschen wir ein gutes und gesundes Jahr 2019.