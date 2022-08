Viele Jahre lang Einsatz für die Schüler

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Es hat Spaß gemacht und war vor allem sehr lehrreich“, das ist Benjas Fazit aus dem vierstündigen Präventionsprojekt gegen sexualisierte Gewalt, das in den letzten Wochen in allen fünften Klassen stattfand. Dieses Projekt wird seit 1998 von den Biologielehrerinnen Sylvia Geiselhart und Christine Unterricker organisiert. Nach zweijähriger Coronapause konnte es in diesem Jahr wieder durchgeführt werden von Christine Rösch vom Kinderschutzbund, die zum ersten Mal dabei war, und von Martin Klawitter, dem ehemaligen Leiter des Fachbereichs Prävention bei der Polizei Sigmaringen.

Klawitter hat die Liebfrauenschule seit fast 30 Jahren begleitet und in vielfältiger Weise unterstützt. Gemeinsam – und gelegentlich auch in Auseinandersetzung – mit dem damaligen Leiter der Suchtberatungsstelle, Klaus Harter begleitete er zu Beginn der 90er Jahre die ersten Anfänge der Liebfrauenschule in Sachen Prävention. Immer wieder beantwortete er Fragen der Eltern bei entsprechenden Veranstaltungen, beriet Lehrkräfte oder hielt Vorträge an der Schule zum Thema Sucht – aus polizeilicher Sicht.

Seit 1998 kam das Projekt gegen sexuellen Missbrauch hinzu, das in seiner inhaltlichen Ausrichtung maßgeblich von Klawitter mitentwickelt wurde. Die fünften Klassen werden jeweils in zwei geschlechtergetrennte Gruppen geteilt. Die Kinder lernen, dass sie das Recht haben, sich auch gegen Erwachsene zu wehren, wenn ihre individuellen Grenzen überschritten werden und eine Person ihnen zu nahe tritt. Sie erfahren, dass es vorkommen kann, dass Menschen ihnen in vollkommen unangemessener Weise begegnen, selbst in ihrem Bekannten- oder Verwandtenkreis. In verschiedenen Übungen und Rollenspielen trainieren sie, „Stopp“ zu sagen, wenn ihnen jemand zu nahe kommen will, und „Nein“ zu sagen, wenn sie Wünsche erfüllen sollen, die ihnen unangenehm sind oder unangemessen erscheinen. Wichtig ist dabei, so eindeutige Signale auszusenden, dass sie vom Gegenüber nicht „missverstanden“ werden können. Für die Zehn- und Elfjährigen ist das nicht immer leicht, aber spätestens beim dritten Versuch schwächt kein Lächeln mehr ihr „Nein“ oder ihr „Stopp“ ab, das nun auch klar und deutlich über ihre Lippen kommt.

Nach weit mehr als hundert Veranstaltungen dieser Art war Klawitter nun zum letzten Mal am LIZE. Der Mann, der sich auch als Pensionär vielseitig engagiert, will sich neuen Aufgaben widmen.