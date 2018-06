Martina Schmidt, Leiterin der Ravensburger Kontaktstelle Frau und Beruf, begegnen immer wieder Frauen, die ernüchtert feststellen, dass sie kaum Rente bekommen werden oder die aufgrund einer Trennung in eine finanzielle Notlage geraten. Vor allem im ländlichen Raum, der stark von der konservativen Rollenverteilung geprägt ist, seien viele Frauen finanziell abhängig von ihrem Mann. „Viele Frauen wachen erst spät auf“, sagt Martina Schmidt. Wenn die Kinder aus dem Haus seien, wüssten viele nicht, wie sie wieder im Job Fuß fassen sollen – zu groß sei die Lücke im Lebenslauf.

Deswegen bietet die Kontaktstelle Frau und Beruf Ravensburg mit ihrer Außenstelle im Sigmaringer Landratsamt individuelle Gespräche an. Themen wie Weiterbildung, Umschulung, Arbeitslosigkeit, Elternzeit, Aufstockung aber auch Vereinbarkeit von Familie und Beruf werden dort besprochen, auf die Frauen zugeschnitten.

Ab Donnerstag, 28. Juni, findet zudem eine dreiteilige Workshopreihe zum Thema „Bewerben“ in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Sigmaringen statt. Dabei wird Coach Christian Rahe Frauen mit verschiedensten Anliegen schulen und beraten. Für die Veranstaltung sind noch Plätze frei. „Ich glaube, viele Frauen wissen noch nicht, dass es uns gibt“, sagt Martina Schmidt.

Schmidt kommt regelmäßig ins Sigmaringer Landratsamt, wo sie Frauen zu Themen wie Wiedereinstieg in den Beruf, Rente oder Selbstständigkeit berät. Regelmäßig gibt es Vorträge oder Workshops, die Die Kooperation erfolgt in Zusammenarbeit mit der Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises, Sandra Knör. „Die Erfahrung zeigt, dass sich viele Frauen zunächst nicht mit dem Thema beschäftigen wollen, es ist ihnen unangenehm“, so die gelernte Betriebswirtin, Martina Schmidt. Es sei ihr Ziel, die Frauen zu unterstützten und zu ermutigen.

Seit 24 Jahren gibt es die Ravensburger Kontaktstelle, die aus einem Landesprogramm des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau, hervorgegangen ist. Finanziert wird sie vom Land und zum Teil von den kooperierenden Landratsämtern, der IHK Bodensee-Oberschwaben und der Kreissparkasse Ravensburg. Seit 2016 ist sie auch in Sigmaringen angesiedelt. Zwölf Kontaktstellen gibt es landesweit. Die Beratungen sind kostenlos und niederschwellig – und vertraulich.