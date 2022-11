Viele Besucher bei Martinsfeier

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Eine große Schar aus Kindergartenkindern, Schulkinder, Eltern, Großeltern und Gästen hat sich zur Martinsfeier zunächst in der Pfarrkirche St. Gallus getroffen. In ihren Begrüßungsworten ging Gemeindereferentin Alexandra Chevalier in einem Wortgottesdienst kurz auf das Leben und Wirken des Heiligen Martin ein. Die Kinder spielten unter der Anleitung der Erzieherinnen Anja Kleiner und Michaela Blender die Geschichte „Das Heilige Licht“, in der sich ein Junge auf den Weg macht, das Licht zu finden. Auf den Weg dahin haben ihn verschiedene Familien unterstützt, sie gaben im zu essen, zu trinken und wärmten ihn. Als das Licht durch einen Sturm erlosch, hat ihm eine Familie weitergeholfen. Als Dankeschön hat er das Licht, im Sinne des Heiligen Martin, mit der Familie geteilt. Danach zog der Martinsumzug singend durch die Mittlere Straße, den Gehrenweg und die Lindenstraße. An zwei Lichterinseln wurde ein Halt eingelegt, zum Singen und für den Vortrag des Martinsspiels. Im Pfarrhaus trafen sich dann alle zu einem gemütlichen Beisammensein. Elternbeirat und weitere Eltern haben hierfür gebacken und die komplette Bewirtung übernommen.