Vetter Guser startet in die närrische Saison.

Der Jahresbeginn in der Hohenzollernstadt steht ganz im Zeichen der Narretei. Mit dem Narrenfest am 4. und 5. Februar, dem Bräuteltag am 19. Februar und der Semerenger Fasnet reihen sich gleich mehrere närrische Highlights in den ersten Wochen des neuen Jahres aneinander.

Los geht’s am Freitag, 6. Januar um 19 Uhr mit dem Fasnetsauftakt am Schloss. Am 7. Januar ist die Narrenzunft vormittags mit einem Informationsstand am Vierjahreszeitenbrunnen anzutreffen. Hier erfährt man alles rund um das Narrenfest und die Jubiläumsveranstaltungen. Wer eine aktuelle Abo-Karte der Schwäbischen Zeitung besitzt, kann das Narrenfestabzeichen zum Vorzugspreis von drei Euro erwerben (regulär vier Euro). Am Stand gibt es außerdem Fahnen, Bücher, Sammlermasken und Pins sowie warme Getränke zu kaufen.

Am Mittwoch, 11. Januar gibt es um 19.30 Uhr eine öffentliche Informationsveranstaltung für die Sigmaringer Bevölkerung in der Stadthalle. Details zum Narrenfest geben Aufschluss und Einblick in den Ablauf des Großereignisses am ersten Februarwochenende.

Am 8. Januar beginnt die Ausstellung „Bräuteln in hohenzollerischen Landen und 111 Jahre Narrenzunft Vetter Guser“ in der Alten Schule. Sie dauert bis zum 21. Februar (Fasnetsdienstag) und zeigt Bräutelbräuche von zwölf Bräutelzünften der Region sowie den Haigerlocher Bräutelbrauch. Ein Blick richtet sich auch auf die Geschichte der Narrenzunft Vetter Guser und die Semerenger Fasnet im Wandel der Zeit. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 14 bis 17 Uhr, am Wochenende von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt beträgt vier Euro.