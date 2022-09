Vetter Guser lässt die Puppen tanzen

Nach der erfolgreichen Buchvorstellung des Fasnetsmärchens „Flux, die kleine, neugierige Fledermaus“ folgt nun die Premiere des gleichnamigen Puppentheaters. Am Samstag, 24. September können Kinder ab vier Jahren die Abenteuer von Flux, der kleinen Fledermaus und Amalia, der schlauen Eule, miterleben. Sie gehen mit ihnen auf eine Reise durch die Semerenger Fasnet und begegnen dort den Semerenger Fasnetsfiguren aller Fasnetsvereine. Die Handpuppen wurden in kunstvoller Handarbeit eigens dafür angefertigt. Das Puppentheater findet statt in der Stadtbibliothek Sigmaringen und beginnt um 13.30 Uhr.