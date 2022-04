Vetter Guser freut sich auf seine Jubiläen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zur Hauptversammlung haben sich die Mitglieder der Narrenzunft Vetter Guser im Foyer der Stadthalle getroffen. Nach dem Gedenken an verstorbene Mitglieder standen die Berichte des Vorstandes auf der Tagesordnung. Pandemie-bedingt war auch das letzte Vereinsjahr schwierig. Rasch gelang die Organisation und Verwaltung des Vereins aber durch den Einsatz digitaler Kommunikationsmittel und den Aufbau eines zunfteigenen Cloud-Systems. „So wurde wahr, was für viele unmöglich erschien: die Pflege unserer Traditionen und Bräuche im Rahmen der Pandemie-bedingten Vorgaben“, so Zunftmeister Sutter. Insgesamt zählt der Vetter Guser derzeit 552 Mitglieder. Die größten Gruppen sind die Braunen Fledermäuse und die Schlossnarros.

Turnusgemäß standen die Wahlen der Vizezunftmeisterin und einiger Narrenratsposten an. Wiedergewählt wurden: Corinna Stauß-Zengerle (stellvertretende Zunftmeisterin), Birgitt Ressel (Archiv), Andreas Munkes (Brauchtumsbeauftragter), Markus Röwer (Festwirt), Bernd Ehlers (Fundus und Dekoration), Leonie Schröck (Jugendkoordinatorin), Andreas Widmer (Medien), Joachim Wolf (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit), Johannes Bartmann (Reisemarschall) und Dominik Herzog (Tontechnik). Neu in der Runde der Narrenräte ist Anouschka Noll, die zukünftig das Ressort Straßenfasnet mitverantwortet.

Zunftmeister Sutter gab den Mitgliedern einen ausführlichen Einblick in den Stand der Vorbereitungen zu den Jubiläumsfeiern. Den Anfang bildet das 50-jährige Jubiläum des Spielmanns- und Fanfarenzuges, das mit befreundeten Fanfarenzügen im Rahmen des Stadtfestes gefeiert werden soll. Die Schlossnarros können dieses Jahr auf ihr 30-jähriges Bestehen zurückblicken und freuen sich auf ein Jubiläumsfest im Herbst. 300 Jahre Bräuteln und 111 Jahre Narrenzunft Vetter Guser werden das Geschehen im Jahr 2023 prägen. Mit einem Narrenfest, einem Jubiläumstag, einer Ausstellung und einem vielseitigen Rahmenprogramm würdigen dies die Narren unter dem Leitmotiv „Freude – Freunde – Tradition“. Im Jubiläumszeitraum, der von Juni 2022 bis zum Zunftgeburtstag im Dezember 2023 reicht, wird für Alt und Jung aus nah und fern viel geboten sein. Eine Broschüre, in der alle Termine aufgeführt sind, erscheint im Juni. Zuletzt stellte der Zunftmeister noch den Sachstand zum Projekt Zunfthaus vor, das sich aktuell noch in der Entwicklungsphase befindet.