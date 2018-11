Vetter Guser ehrt zwei Fledermäuse

Die Narrenzunft Vetter Guser hat das Ehepaar Martina und Ralf Hermann mit dem Verdienstorden erster Klasse ausgezeichnet. Ralf Hermann ist seit beinahe 40 Jahren Mitglied der Zunft, seine Frau Martina ist 1972 eingetreten. Zunftmeister Hartwig Mahlke bezeichnete die beiden als Gesichter der braunen Fledermäuse. Beim Umzug am Fasnetsdienstag nehmen die Hermanns immer mit einer Kleingruppe teil. Martina Hermann erzählte bei der Ordensverleihung: „Als meine Mutter 1989 gesagt hat, dass sie nicht mehr am Umzug teilnimmt, sind wir eingestiegen.“ Die beiden in Langenenslingen lebenden Eheleute sind in diesem Jahr gebräutelt worden, weil sie seit 25 Jahren verheiratet sind.

Rolf Eichelmann wechselt im Narrenrat auf die Ehrenbank: Nach seinem Ausscheiden aus dem Narrenrat stellte er nun den Antrag auf Aufnahme in den Ehrenrat. Da Eichelmann auf eine jahrzehntelange Tätigkeit in der Zunft zurückblicken kann, war für den Vetter Guser die Ernennung reine Formsache.

Eichelmanns erste Funktion in der Zunft war die Gruppenvertretung der Bräutlingsgesellen Ende der 1970er-Jahre. Nach einer Karriere bei den braunen Fledermäusen wurde er 1996 zum Säckelmeister gewählt. Zwei Jahre lang stand Eichelmann an der Spitze der Zunft: von 2002 bis 2004. Danach hatte er weitere Funktionen inne, aktuell steht er dem Förderverein der Zunft vor. Und in dieser Funktion will er auch bleiben. „Du hast alles gemacht in der Zunft, danke dafür“, sagte Hartwig Mahlke.