Vesperkirche Sigmaringen setzt sich Jahresthema „Gemeinsam.Zuversicht“

Die Welt bewegt sich in großer Geschwindigkeit. Energie, Klima, Krieg, Flucht – das sind längst nicht nur Themen, die weit weg geschehen, sondern in der Mitte von Oberschwaben bewegen. All das macht Angst. Aus diesem Grund haben die Organisatoren der Vesperkirche sich für das Jahresthema „Gemeinsam.Zuversicht“ entschieden.

Wohin führen uns diese Krisen? Habe ich am Ende zu wenig für meinen Alltag – an Wärme, an Essen, an Möglichkeiten? Mit Armut und Einsamkeit haben nicht mehr nur Randgruppen zu kämpfen, die bürgerliche Mitte ist ganz neu betroffen. Früher kamen die Menschen am Ende des Monats in die Sozialberatungsstelle und fragten nach einem Lebensmittelgutschein. Heute kommen sie schon um den 20. eines Monats – und es werden mehr.

Armut hat viele Gesichter und verschiedenste Hintergründe. Eine Trennung oder Sucht kann genauso wie das Alter dazu gehören. Häufig sind Armut und Einsamkeit wie zwei Geschwister, die zusammen vorkommen.

Die Vesperkirche möchte diese Themen in den Blick nehmen und positive Ausblicke setzen. Sie öffnet ihre Türen vom 27. Februar bis 10. März im evangelischen Gemeindehaus. Während der Mittagszeit wird in der Vesperkirche Gemeinschaft auf besondere Art und Weise erfahrbar. Beim gemeinsamen Mittagessen zählt nicht, woher man kommt oder welchen Weg man geht. Bedürftig ist vielleicht nicht nur der, der über wenig Geld verfügt; vielleicht nicht nur die, die das ganze Jahr über einsam ist. Diese Gemeinschaft der Vesperkirche ist einzigartig und verbindet. Die Vesperkirche hat Lust auf Gemeinschaft.

Die Sigmaringer Vesperkirche ist Teil der großen Vesperkirchenbewegung, die 1995 in der Stuttgarter Leonhardskirche ihren Anfang genommen hat. Mitten im Rotlichtviertel wurden dort im Winter die Tore für Frierende geöffnet. Doch schon bald entwickelten sich die Vesperkirchen zu dem, was sie heute sind: zu Willkommensorten der Begegnung. Menschen, die sich im Alltag sonst nie treffen, essen gemeinsam an einem Tisch. Arm und reich, jung und alt, Menschen aus den unterschiedlichsten Milieus haben so die Möglichkeit miteinander ins Gespräch zu kommen.

Die Vesperkirche Sigmaringen wird organisiert von der Evangelischen Kirchengemeinde Sigmaringen und der Johannes-Ziegler-Stiftung, der Stiftung der Zieglerschen aus Wilhelmsdorf. Mehr Informationen zur Vesperkirche gibt es unter evang-sig.de/gemeindeleben/Diakonie/vesperkirche.