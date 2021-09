Vesperkirche findet erstmals in Sigmaringen statt

Vom 3. bis zum 10. Oktober veranstaltet die evangelische Kirchengemeinde laut einer Pressemitteilung gemeinsam mit der Johannes-Ziegler-Stiftung und in Zusammenarbeit mit vielen anderen Institutionen wie Diakonie und der Caritas zum ersten Mal eine Vesperkirche im Gemeindehaus in der Karlstraße 24 in Sigmaringen.

Das Motto der Vesperkirche: „Aufeinander achten – füreinander dasein“ steht beispielhaft für das, was den Initiatoren wichtig ist: Zum Mittagstisch zwischen 11.30 und 14 Uhr können alle Menschen kommen, egal ob jung oder alt, arm oder reich. Gemeinschaft, Austausch und Fürsorge füreinander sollen im Zentrum der Vesperkirchenwoche stehen. Jeder ist zum Essen eingeladen, das Essen ist kostenfrei und wird durch Spenden aus der Gesellschaft finanziert. Wer will, kann etwas geben. Solange der Vorrat reicht, bekommt aber jeder etwas, teilt Pfarrer Matthias Ströhle mit.

Die Idee der Vesperkirchen entstand vor 25 Jahren in Stuttgart. 1995 öffnete die evangelische Leonhardskirche im Zentrum der Stadt im Winter die Türen, um Obdachlosen Heimat, Wärme und Essen zu geben. Die Idee fand großen Anklang. Schon bald kamen weitere Angebote, wie kostenfreie ärztliche Beratung hinzu. Die gute Idee machte bald Schule und verbreitete sich in vielen Kirchengemeinden. Zum diakonischen Gedanken kam der Gedanke der Gemeinschaft hinzu. Und so begegnen sich heute in Stuttgart während des Vesperkirchenzeitraums Tag für Tag rund 800 Menschen aus allen Schichten der Bevölkerung beim Essen.

Der diakonische Gedanke spiegelt sich auch im Begleitprogramm der Sigmaringer Vesperkirche wider. Die Johannes-Ziegler-Stiftung und die Kirchengemeinde laden gemeinsam mit den Kooperationspartnern und der Christlichen Erwachsenenbildung zu mehreren Abendveranstaltungen ein:

Am Donnerstag, 7. Oktober (19.30 Uhr evangelische Stadtkirche) liest der Autor Felix Leibrock aus seinem Buch „Im Dunkeln leuchten Dir Sterne“. Die Geschichte handelt von einem Obdachlosen, der durch Märchen wieder in die Gesellschaft zurückfindet.

Am Freitag, 8. Oktober, findet um 18 Uhr in der Kreuzkirche unter dem Motto „Versteckte Armut-Kinder in Coronazeiten“ eine Podiumsdiskussion zur Kinderarmut in der Region statt. Moderator ist Michael Hescheler von der „Schwäbischen Zeitung“.

Eröffnet wird die Vesperkirche am 3. Oktober um 10 Uhr mit einem Gottesdienst, der von Co-Dekanin Dorothee Sauer und dem theologischen Vorstand der Zieglerschen, Pfarrer Gottfried Heinzmann, gehalten wird. Im Anschluss daran gibt es einen Stehempfang.

Zum Ende des Gottesdienstes findet am 10. Oktober ein Diakoniefest statt. Das Diakoniefest beginnt mit einem Gottesdienst an den Tischen um 10 Uhr. Nach dem Gottesdienst gibt es wieder etwas zu Essen.

In der Vesperkirchenwoche (vom 3. bis 9. Oktober) wird das Essen in zwei Schichten (11.30 bis 12.15 Uhr und 12.30 bis 14 Uhr angeboten. Zwischen den beiden Schichten besteht die Möglichkeit um 12.15 Uhr in der Stadtkirche eine Andacht zu besuchen. Um 14 Uhr findet jeden Tag eine kleine Orgelmusik statt.

Die einzelnen Tage werden Mitarbeiterinnen der Beratungsstellen der Caritas und der Diakonie anwesend sein. Dort kann man sich niederschwellig informieren. Die Beratungsschwerpunkte sind: Montag, 4. Oktober: Zentrum für Gemeindepsychiatrie der Caritas; Dienstag, 5. Oktober: Beratungsstelle für Häusliche Gewalt der Caritas; Mittwoch, 6. Oktober: Beratungsstelle für Pflegende Angehörige; Donnerstag, 7. Oktober: Internationaler Tag mit Mitarbeiterinnen der Sozial- und Verfahrensberatung der LEA; Freitag, 8. Oktober: Beratungsschwerpunkt Sozial- und Lebensberatung; Samstag, 9. Oktober: Beratungsschwerpunkt Sozial- und Lebensberatung

Ebenso wird an mehreren Tagen eine Ärztin anwesend sein. Am Dienstag kann man sich kostenfrei die Haare schneiden lassen. Das Kleiderreich bietet an jedem Tag Second-Hand-Kleidung vor Ort an.