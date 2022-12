Verzögerung durch Coronapandemie: Stadt übergibt Ehrenamtspreise

Die Übergabe des Ehrenamtspreises der Stadt Sigmaringen ist ein fester Bestandteil des Neujahrsempfangs in der Stadthalle. Da dieser im Januar 2022 nicht stattfinden konnte, hat Bürgermeister Marcus Ehm die Preisträger am jeweiligen Ort des Geschehens besucht und ihnen den mit je 1000 Euro dotierten Preis überreicht. Das teilt die Stadt mit. Ausgezeichnet mit dem Ehrenamtspreis der Stadt Sigmaringen für das Jahr 2021 wurden die Malteser Jugend Sigmaringen sowie das Frauenbegegnungszentrum.

Im Jahr 2014 hat der Kultur-, Sport-, Sozial-, Umwelt- und Verkehrsausschuss (KSSUV) eine Richtlinie, die die Auszeichnung von Ehrenamtlichen mit einem Sonderpreis ermöglichte, beschlossen.

Mit dem Preis sollen Organisationen, Institutionen, Vereine oder Gruppen ausgezeichnet werden, die sich in herausragender Weise ehrenamtlich in der Jugendarbeit engagiert haben, die außerordentliche Verbesserungen beim ehrenamtlichen Engagement in der Jugendarbeit bewirkt haben oder die sich in besonderer uneigennütziger, herausragender oder vorbildlicher Weise ins Gemeindeleben eingebracht haben.

Diese zwei Gruppen haben ihn 2021 gewonnen

Frauenbegegnungszentrum Das Frauenbegegnungszentrum Sigmaringen wurde 1994 gegründet und dient der Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern, der Jugendhilfe und der Erziehung. Das Frauenbegegnungszentrum ist ein Träger der freien Jugendhilfe, hat laut Stadt etwa 97 Mitglieder und acht hauptamtliche Teilzeitmitarbeiterinnen.

Der Verein führt eine Beratungs- und Koordinierungsstelle für Kindertagespflege, die praxisvorbereitende und begleitende Fortbildungsmaßnahmen für Tageseltern sowie Gruppen- und Einzelberatungen nach sozialpädagogischen Gesichtspunkten. Er unterstützt benachteiligte Frauengruppen insbesondere bei Wiedereingliederungsmaßnahmen und veranstaltet zahlreiche Veranstaltungen mit dem Ziel der sozialen Integration.

Malteser Jugend Sigmaringen Die Malteser Jugend ist die in Gruppen zusammengeschlossene Gemeinschaft von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Malteser Hilfsdienst. Sie will den Leitsatz der Malteser „Bezeugung des Glaubens und Hilfe den Bedürftigen“ in jugendgemäßer Weise umsetzen und für die ihr anvertrauten Menschen erlebbar machen, so die Pressemitteilung.

In Sigmaringen sind in der Jugend etwa 60 Jugendliche und insgesamt 112 Personen aktiv. Die Malteser Jugend ist als Träger der freien Jugendhilfe anerkannt. Mit ihrer Aktion „#MaJumachtCoronabunt“ wurden im Lockdown über neun Wochen diverse Bastelideen und Mitmachangebote für Kinder und Jugendliche über die sozialen Medien gestreut und so die Kinder und Jugendlichen in der Distanz weiter in das Vereinsleben integriert. Die Aktion wurde deutschlandweit in den sozialen Netzwerken geteilt.