Verwechselter Gang ist Schuld an Unfall

Weil eine 88-Jährige am Dienstagmittag am Wiesenparkplatz des Sigmaringer Freibads den Fahrmodus und den Rückwärtsgang ihres Automatikautos vertauscht hat, ist es zu einem Unfall mit 21 000 Euro Schaden gekommen. Das teilt die Polizei am Mittwoch mit. Die Frau war rückwärts aus dem Parkplatz auf einen ansteigenden Schotterweg gefahren und ins Rutschen gekommen. Daraufhin wollte die Fahrerin nach vorne fahren, verwechselte aber die Gänge. Mit Vollgas schoss sie rückwärts den ansteigenden Schotterweg hoch und krachte gegen einen am Seitenrand geparkten Skoda. Der Skoda wurde im Heckbereich so stark beschädigt, dass Kraftstoff aus dem Tank auslief. Aufgrund der erhöhten Brandgefahr wurde das Fahrzeug bis zum Eintreffen des Abschleppdienstes abgesichert, welcher die beiden ineinander verkeilten Wagen trennte und abtransportierte.