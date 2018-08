Verwaltungsgericht hat neuen Präsidenten

Seit Mitte der Woche hat das Verwaltungsgericht Sigmaringen einen neuen Chef: Christian Heckel ist am Mittwoch, 1. August, zum Präsidenten des Verwaltungsgerichts Sigmaringen ernannt worden. Er hat seinen seinen Dienst angetreten, nachdem er zuvor die Ernennungsurkunde des Ministerpräsidenten erhalten hat. Damit ist Heckel Nachfolger von Dr. Malte Graßhof, der bereits Anfang April zum Präsidenten des Verwaltungsgerichts Stuttgart ernannt wurde.

Heckel war zuletzt Vorsitzender der für Verfahren aus dem Landkreis Sigmaringen zuständigen fünften Kammer. Seit Juli 2016 war er Vizepräsident des Verwaltungsgerichts Karlsruhe. Nun kehrt er als Präsident an seine frühere Wirkungsstätte Sigmaringen zurück.

Der neue Gerichtspräsident, der mit seiner Familie in Sigmaringen wohnt, begann seine richterliche Laufbahn, nach dem Studium der evangelischen Theologie und der Rechtswissenschaften in Tübingen, Göttingen, Bonn und Hamburg, zunächst am Verwaltungsgericht Karlsruhe. Nach seiner Abordnung an das Landratsamt Tübingen setzte er 1993 seine richterliche Tätigkeit am Verwaltungsgericht Sigmaringen fort.

Dissertation über die evangelische Kirchengemeinschaft

1994 erfolgte seine juristische Promotion an der Universität Erlangen mit einer Dissertation über die Kirchengemeinschaft in der Evangelischen Kirche in Deutschland. Ab 1994 war er für drei Jahre an das Justizministerium abgeordnet und kehrte dann an das Verwaltungsgericht Sigmaringen zurück. Von dort folgte 1999 eine Abordnung an den Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in Mannheim. Danach war er wieder für fünf Jahre als Richter in Sigmaringen eingesetzt. Es schloss sich dann eine achtjährige Tätigkeit beim Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in Mannheim an, davon vier Jahre als abgeordneter Praktiker an der Universität Konstanz, wo er inzwischen zum Honorarprofessor bestellt wurde. 2013 kehrte er als Vorsitzender Richter erneut an das Verwaltungsgericht Sigmaringen zurück.

Der mit einer Rechtsanwältin verheiratete Vater dreier erwachsener Söhne ist seit vielen Jahren im Nebenamt auch Prüfer im Ersten juristischen Staatsexamen. Von 2006 bis 2012 stand er zudem als Landesvorsitzender des Vereins der Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter Baden-Württemberg an der Spitze des größten Berufsverbands der Verwaltungsrichter im Land. Seit 2003 ist er Mitglied der Synode der Evangelischen Landeskirche in Württemberg und seit 2008 dort Vorsitzender des Rechtsausschusses, der für die kirchliche Gesetzgebung verantwortlich ist.