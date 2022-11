Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts hat ein Stromverteilungskasten einer Solaranlage in der Ablacher Straße in Laiz am Mittwoch gegen 11.15 Uhr Feuer gefangen. Das teilt die Polizei mit.

Die Feuerwehr, die mit über 25 Einsatzkräften vor Ort war, löschte den Brand rasch. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Durch den Brand entstand ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro.