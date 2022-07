Verteidigungsministerin Lambrecht besucht Albkaserne in Stetten

Bundesverteidigungsministerin Christine Lampbecht (SPD) besucht am Dienstag, 19. Juli, die Albkaserne in Stetten am kalten Markt. Die Aufmerksamkeit der Politikerin gehört dem Artilleriebataillon 295, der Einheit gehören circa 550 Soldatinnen und Soldaten an.

Die Stettener Artillerie unterstützt Kampftruppen mit ihrer Feuerkraft. Die in der Albkaserne stationierte Panzerhaubitze 2000 lieferte Deutschland vor wenigen Tagen in die Ukraine, sie gilt als modernes Artilleriegeschütz.

Der Stettener Kommandeur Oberstleutnant Kevin Freudenberger wird Christine Lambrecht begrüßen. „Wir zeigen ihr wie bei uns die Ausbildung der Rekruten abläuft“, beschreibt der Sprecher des Bataillons, Oberfeldwebel Enver Aydogmus, den praktischen Teil des Besuchs.

Im Anschluss ist ein Gespräch mit Soldaten und Soldatinnen aus dem Verband geplant. Während ihrer Sommertour besucht Lambrecht verschiedene Garnisonen in Deutschland. Sie wird für etwa vier Stunden in Stetten sein.