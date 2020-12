Versuchter Einbruch in Supermarkt

Nachdem ein Unbekannter am Montag gegen 21.30 Uhr versucht hat, gewaltsam in ein Lebensmittelgeschäft in der Straße „In den Burgwiesen“ einzubrechen, ermittelt die Polizei. Ein Anwohner hatte laut Polizei verdächtige Geräusche wahrgenommen und den Notruf gewählt. Die Beamten stellten kurze Zeit später ein mittels grober Gewalt herausgerissenes Metallgitter und frische Hebelspuren an einem Fenster fest. Der Täter hatte die Örtlichkeit, nach seinem gescheiterten Versuch in das Gebäude zu gelangen, bereits vor Eintreffen der Polizei verlassen.

Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter Telefonnummer 07571/1040 an die Polizei zu wenden.