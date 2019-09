Unbekannte haben am Dienstag gegen 0.15 Uhr versucht, in einen Kindergarten in der Gorheimer Allee in Sigmaringen einzubrechen. Der Täter wurde vermutlich bei der Tatausführung gestört, weshalb er von seinem Vorhaben abließ und flüchtete. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen unter Telefonnummer 07571/1040, in Verbindung zu setzen.