Verstehen Sie Spaß dreht in Sigmaringen

Nicht einmal mit seiner Frau und seiner Tochter hat der Sigmaringer Konditormeister Stefan Huthmacher vom Café Seelos vor dem Dreh über Verstehen Sie Spaß gesprochen. Geheim ist geheim, dachte sich der Gastronom und hielt sich an das verordnete Schweigegelübde. Nun sind die Kameras wieder abgebaut und im Café Seelos gehen statt der Komparsen wieder gewöhnliche Gäste ein und aus.

Stefan Huthmacher ist zwar immer noch etwas zugeknöpft, aber als der SWR grünes Licht gibt, erzählt er von den Dreharbeiten. „Erst haben wir gedacht: Das war ein Spaß, als wir den Anruf bekommen haben.“ Huthmachers Bruder Michael war am Telefon, um den Lockvögeln nicht auf den Leim zu gehen, ließ er sich das Telefongespräch sicherheitshalber per Mail bestätigen.

Lockvogel sucht Aufsicht fürs Haustier

Als das Drehteams an einem Montag im Juli anrückt, steht der Cafébetrieb einen ganzen Tag lang still. Im Café ist eine Kamera versteckt, auf dem Balkon des Rathauses und in einer auf dem Marktplatz aufgebauten Hütte wird ebenfalls gefilmt.

Lockvogel ist die achtjährige Johanna, eine Schauspielerin aus Ravensburg. Sie spricht Gäste an, die auf der Terrasse des Seelos sitzen, weil sie dringend auf Toilette muss und deshalb nach einer Aufsichtsperson für ihr Haustier sucht.

Was für ein Haustier das ist und wie der Scherz endet, das wollen Huthmacher und die Producerin nicht verraten. Die Gäste, die an dem einen freien Tisch Platz nehmen, ahnen nicht, dass all die anderen Menschen um sie herum Komparsen sind, die den ganzen Tag über ausharren dürfen und vom Team des Café Seelos bewirtet werden.

Producerin lobt das Team vom Seelos

Aus diesem Grund habe sich der Umsatzausfall in Grenzen gehalten, sagt Stefan Huthmacher, der von einem „richtig angenehmen Tag“ berichtet. Producerin Stefanie Renk gibt diese Blumen gerne zurück. Das Team vom Café Seelos habe die Dreharbeiten „grandios unterstützt“.

Auf Sigmaringen kam die Produktionsfirma, weil sie die Stadt von früheren Filmaufnahmen, die sie im Donautal gedreht hatte, kennt. Producerin Stefanie Renk lobt die Stadtverwaltung, die „unfassbar kooperativ“ gewesen sei. In Großstädten wie Köln sei das anders, weil es dort häufiger Drehtermine gebe.

Gemischte Reaktionen beim Publikum

Die neue Moderatorin der Familiensendung Barbara Schöneberger war nicht in Sigmaringen, weil der Film Teil der zweiten Staffel der Reihe „Verstehen Sie Spaß Kids“ wird.

Nach der Auflösung des Scherzes werden die auf den Leim gegangenen Cafébesucher gebeten, ihr Einverständnis zur Verbreitung der Aufnahmen mit ihrer Unterschrift zu dokumentieren. „In diesen Situationen merkt man, dass es Menschen gibt, die überhaupt keinen Spaß verstehen“, beschreibt Huthmacher so manche Reaktion.

Weitere Drehorte in der Region

Im Prinzengarten gibt es derweil einen zweiten Dreh: Am Fürst-Wilhelm-Weg produziert das TV-Team einen Kinderklassiker, wie es Producerin Stefanie Renk formuliert: „Den muss man sich wie einen Klingelstreich vorstellen – nur etwas anders.“ Mehr möchte die Fernsehfrau nicht verraten – außer dass der Knopfmacherfelsen im Donautal und Salem weitere Drehorte sind.

Nach Angaben von Producerin Stefanie Renk soll die Sendung im Herbst ausgespielt werden. Ein genauer Termin steht noch nicht fest