Verspätung im Rathaus

Man konnte in den vergangenen Jahren die Uhr danach stellen: Immer im November hat der Kämmerer Bernt Aßfalg im Gemeinderat kiloschwere Wälzer verteilt. Den Dezember über hat sich das Gremium mit dem Zahlenwerk befasst und es in seiner letzten Sitzung vor dem Weihnachtsfest verabschiedet.

In diesem Jahr verspätet sich die städtische Haushaltsdebatte. Die Gründe? Liegt es am neuen Kämmerer Manfred Storrer, der sich erst in die Tiefen der Finanzen hineinfuchsen muss? Nicht nur. Die Stelle von Elisabeth Weigele in der Finanzverwaltung ist seit einiger Zeit wegen ihrer Mutterschaft verwaist. Ein Experte des Gemeindetags half deshalb als Dienstleister aus. Corona tat sein Übriges. Und dann gab es im Rathaus noch ein Missverständnis.

Der Beigeordnete Manfred Storrer ging davon aus, dass die Haushaltspläne in der Sitzung am kommenden Mittwoch einfach verteilt werden. Doch dem ist nicht so: Da Bürgermeister Marcus Ehm und der Kämmerer das Werk kommentieren werden, setzte der Schultes den Punkt nachträglich auf die Tagesordnung.

Und so bleibt es wohl, mit letzter Sicherheit kann in dieser aufregenden Zeit wenig vorhergesagt werden, bei vier Wochen Verspätung. Im Januar soll der Gemeinderat den Haushalt beraten und verabschieden.