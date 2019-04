Versiert und bodenständig: Richter Dietmar Reimann ist gestorben

Er galt als juristisch versierter und dennoch bodenständiger Richter, der mit den Prozessbeteiligten reden konnte und von ihnen beim Rechtsgespräch in der mündlichen Verhandlung verstanden wurde. Nun ist Dietmar Reimann in seinem 59. Lebensjahr verstorben. Zuletzt führte er den Vorsitz der achten Kammer des Verwaltungsgerichts Sigmaringen, die für den Landkreis Tübingen und das Hochschulrecht zuständig ist.

Reimann stammte aus Fridingen an der Donau. Nach Abitur, Wehrdienst, Studium an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und anschließendem Jurastudium kam er erstmals im Februar 1991 als Rechtsreferendar an das Verwaltungsgericht Sigmaringen. Dorthin kehrte er nach der zweiten juristischen Staatsprüfung im August 1992 zurück und begann seine richterliche Tätigkeit. 1995 wurde er zum Richter auf Lebenszeit ernannt. Mit Ausnahme einer Abordnung an den Verwaltungsgerichtshof in Mannheim 2002/2003 blieb das Verwaltungsgericht Sigmaringen seine berufliche Wirkungsstätte.

Engagement bei Ausbildung

Im Januar 2016 ernannte ihn Ministerpräsident Kretschmann aufgrund seiner besonderen Leistung zum vorsitzenden Richter am Verwaltungsgericht. Neben der richterlichen Tätigkeit brachte Dietmar Reimann sich auch in die juristische Ausbildung ein. Er unterrichtete als Lehrbeauftragter an der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg in Villingen-Schwenningen, war seit vielen Jahren Leiter einer Arbeitsgemeinschaft für Rechtsreferendare beim Landgericht Ravensburg und Prüfer in der ersten juristischen Prüfung beim Landesjustizprüfungsamt in Stuttgart. Im Gericht hat er die Praktika von Schülern und Studierenden verantwortet.

Dazuhin engagierte sich Dietmar Reimann für die Richterschaft in den Gremien der Selbstverwaltung und der Mitbestimmung, zunächst als Mitglied des Richterrats, sodann als Mitglied des Präsidiums des Gerichts und zuletzt auch als Mitglied des landesweiten Präsidialrats der Verwaltungsgerichtsbarkeit. Er war dabei eher ein Freund der leisen Töne, die aber ein umso größeres Gewicht hatten. Seine Sachlichkeit und Gelassenheit, die für seine Persönlichkeit prägend waren, werden eine Lücke hinterlassen. Reimann hinterlässt seine Ehefrau und zwei erwachsene Kinder.