Versammlung der Bauinnung Sigmaringen kritisiert Preisspirale der Politik

Die Kosten steigen und damit auch die Baupreisentwicklung, während die Unternehmen zusehen müssen. Über diese Kernaussage hat der Hauptgeschäftsführer der Bauwirtschaft Baden-Württemberg, Thomas Möller, die Mitgliederversammlung der Bauinnung Sigmaringen informiert. Nach der Besichtigung des Regio Airports Mengen-Hohentengen zeigte sich Obermeister Wolfgang Lieb in seiner Rede einerseits optimistisch, andererseits aber skeptisch gegenüber der aktuellen Entwicklung.

Denn trotz einer guten Geschäftslage in 2019 mache sich in Teilen der Industrie, vor allem im Maschinenbau und bei den KFZ-Zulieferern schon eine deutliche Beruhigung der Konjunktur bemerkbar. Zur Situation der Baubranche und den zukünftigen Herausforderungen informierte der Hauptgeschäftsführer der Bauwirtschaft Baden-Württemberg, Thomas Möller. „Wir als Bauwirtschaft haben kaum Einfluss auf die derzeitige Baupreisentwicklung mit durchschnittlichen Erhöhungen von 4,5 %“, so die Kernaussage Möllers.

Er betonte, dass der aktuelle Preisanstieg überwiegend durch Kostensteigerungen verursacht werde, die die Bauunternehmen kaum beeinflussen könnten. Zu den Kostentreibern gehöre vor allem das Material. Hinzu kommen laut Möller finanzielle Belastungen durch die Ausweitung der LKW-Maut. Entgegen den Versprechungen der Politik entpuppe sie sich sehr wohl als Kostentreiber, kritisierte Möller: „Buhmänner sind dabei mal wieder unsere Baufirmen, denen ständig vorgeworfen wird, sie seien schuld an den gestiegenen Baukosten. Dabei dreht die Bundesregierung unablässig an der Preisspirale.“

Negativ äußerten sich die Baubetriebe bei der Versammlung über halbherzige Lösungen der Politik für die Schaffung von neuem Wohnraum. Eigentlich, so der Konsenz, werde in Deutschland mehr Wohnraum benötigt, doch die von der Bundesregierung geplante Sonderabschreibung für den Bau neuer Mietwohnungen, wurde durch die Länderkammer vertagt.

Zur Diskussion über die Abschaffung der Zeitumstellung haben die Mitgliedsbetriebe eine eindeutige Position: Die Beibehaltung der Sommerzeit bedeute, dass es erst kurz vor zehn morgens hell werde. Für die Bauunternehmen habe das zur Folge, dass die Baustellen beleuchtet werden oder Beschäftigte länger arbeiten müssten. Die Baubetriebe plädieren deshalb dafür, die Zeitumstellung beizubehalten.