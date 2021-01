Verpuffung: 22-Jähriger nach Explosion leicht verletzt

Leichte Brandverletzungen und eine Rauchgasvergiftung hat sich ein Mann in der Sigmaringer Buchhaldenstraße am Montag gegen 13.30 Uhr zugezogen, als es in seiner Wohnung zu einer Verpuffung im Zusammenhang mit der Heizung kam. Das teilt die Polizei am Dienstag mit. Der 22-Jährige hatte seinen Computer mithilfe eines Reinigungssprays geputzt, als das versprühte Gas, das sich in der Wohnung angesammelt hatte, mutmaßlich durch einen Funken der Heizung in Brand geriet und explodierte. Durch die Verpuffung entstand auch geringer Sachschaden am Mobiliar. Der Mann musste vom Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.