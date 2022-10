Verpflegungsstände am Narrenfest

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Anlässlich der beiden Jubiläen „300 Jahre Ersterwähnung des historischen Bräutelns in Sigmaringen und 111 Jahre Narrenzunft Vetter Guser“ findet am 4./5. Februar 2023 ein großes Narrenfest in Sigmaringen statt. Hierzu reisen Zünfte aus allen Landschaften der Vereinigung schwäbisch-alemannischer Narrenzünfte in die Hohenzollernstadt, die an diesem Wochenende zweifelsfrei zur närrischen Hauptstadt Südwestdeutschlands wird. Brauchtumsvorführungen, eine Messe für Narren, ein großer Narrensprung am Sonntag und eine Narrennacht im Stadtgebiet am Samstag zählen zu den Programmpunkten an diesem Wochenende. Um für das leibliche Wohl der Gäste zu sorgen, bittet die Narrenzunft Vetter Guser um Unterstützung der Anwohner der Innenstadt. Möglich sind private Verkaufsstände oder Besenwirtschaften zum Beispiel in Garagen oder mobile Verkäufe. Bei Interesse und für nähere Informationen bittet die Narrenzunft sich unter festwirt@vetter-guser.de zu melden.