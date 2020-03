Vermummte Menschen entsorgen Müll

Eine Zeugin hat dem Polizeirevier Sigmaringen am Samstag gegen 14.30 Uhr gemeldet, dass sie drei vermummte Personen beobachte, welche in Sigmaringen In der Au beim Ausbildungszentrum Bau Müll aus einem Auto ausgeladen hatten. Die Beamten stellten fest, dass dort unter anderem eine erhebliche Menge Sperrholz, alte Möbelstücke und Lattenroste in und neben einem Grüngutcontainer unerlaubt entsorgt wurden. Laut Zeugin handelte es sich bei dem benutzen Fahrzeug um einen silbernen Opel mit einem Anhänger mit der Aufschrift „Mietanhänger“. Die Kennzeichen seien abgeklebt gewesen.