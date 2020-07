Vermisste Seniorin wird in Eisdiele gefunden

Nach einer Seniorin, die am Sonntagabend kurzzeitig aus einem Pflegeheim vermisst wurde, haben Polizeibeamte in der Sigmaringer Innenstadt mit mehreren Streifenwagen gefahndet. Die demente 85-Jährige verließ gegen 17.30 Uhr zu Fuß das Pflegeheim mit unbekanntem Ziel. Im Rahmen der Suche fanden Polizeibeamte die Vermisste wohlbehalten in einer Eisdiele. Sie wurde zurück in die Pflegeeinrichtung gebracht.