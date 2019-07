Vermisste Achtjährige ist nach wie vor verschwunden

Die Polizei fahndet nach wie vor nach der achtjährigen Aleksandra T. aus dem Sigmaringer Kinderheim Haus Nazareth. Das teilt die Polizei auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mit. Das Mädchen war bei dem Kinderheim zuletzt am Samstag, 6. Juli, gegen 18.30 Uhr gesehen worden. Nach dem Pressebericht von Mittwoch, 10. Juli, in dem die Polizei um Zeugenhinweise gebeten hat, seien bei der Polizei etliche Hinweise von Lesern eingegangen, die das Mädchen an verschiedenen Orten gesehen haben wollen. „Diese Hinweise arbeiten wir nun ab“, sagt Karina Urbat von der Pressestelle des Polizeipräsidiums in Konstanz. Die Ermittler glauben, dass das Kind versucht, mit Bus, Zug oder per Anhalter in den Raum Reutlingen/Tübingen zu gelangen.