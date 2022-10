Verkehrsunfall mit 35 000 Euro Sachschaden

Etwa 35 000 Euro Sachschaden ist nach Angaben der Polizei die Bilanz eines Unfalls, zu dem es am Sonntag gegen 11 Uhr auf der L 456 kam. Der 37 Jahre alte Fahrer eines VW war von Sigmaringen kommend in Fahrtrichtung Krauchenwies unterwegs, als er aus bislang ungeklärten Gründen während der Fahrt das Bewusstsein und in der Folge die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Auf der zweispurigen Fahrbahn kam der Lenker des VW zunächst nach links von der Fahrbahn ab und schrammte einige hundert Meter die Leitplanke entlang. Als diese endete, kam der Wagen über die Gegenfahrbahn gänzlich von der Fahrbahn ab. Dabei streifte dieser einen Leitpfosten und fuhr einige Meter den Grünstreifen entlang, wobei der VW mit mehreren Ästen zusammenprallte. In der Folge kippte das Fahrzeug auf die Seite und kam schlussendlichan einem Baum zum Stehen. Der Mann blieb bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt, wie die Polizei weiter mitteilt. Am Unfallort war die Feuerwehr und vorsorglich der Rettungsdienst mit Notarzt im Einsatz. Am VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden.