Verkehrsgefährdung: Polizei bittet um Hinweise

Wegen einer möglichen Straßenverkehrsgefährdung am Dienstagabend in der Mühlbergstraße ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen und bittet etwaige Zeugen um Hinweise zu einem dunklen SUV. Gegen 21.15 Uhr soll der bislang unbekannte Fahrer eines dunklen SUV mit überhöhter Geschwindigkeit aus Richtung Laiz kommend die Mühlbergstraße befahren haben und anschließend mit durchdrehenden Reifen in die Fürst-Wilhelm-Straße abgebogen sein. Eine entgegenkommende 47-jährige Autofahrerin musste demnach eine Vollbremsung vollziehen, um einen Unfall zu verhindern, da der SUV-Fahrer beim Abbiegen ihre Fahrbahnseite mitbenutzte.