Verkehrsberuhigung der Altschmeierstraße soll 2020 angegangen werden

Im Unterschmeier Ortschaftsrat ist am Freitag die Konzeption zur Verkehrsberuhigung der Altschmeierstraße vorgestellt worden. Seit 2011 besteht der Wunsch, berichtet Ortsvorsteher Berthold Hotz im Nachgang zur Sitzung, den Verkehr in der Ortsdurchfahrt zu beruhigen. Dazu soll die Straße verengt werden. „Derzeit ist sie 6,5 Meter breit, das lädt zum Rasen ein“, so der Ortsvorsteher. Sie soll künftig 5,75 Meter breit werden.

Die Straße besteht seit den 70-er Jahren, die Anforderungen seien aber nicht mehr die gleichen. Mit dem zunehmenden Verkehr Richtung Stetten am kalten Markt durch den Bundeswehrstandort sei die Straße heute sehr stark frequentiert, was ein Problem für die Anwohner darstelle. Zudem werde die Straße durch parkende Autos bei Veranstaltungen zum Risiko. Eine Verkleinerung der Straßenbreite, etwa durch Baumnasen und eine Verbreiterung des Gehwegs zur Kirche in Richtung Ortseingang rechts von 1,5 auf 2,5 Meter Breite sind geplant. Der Gehweg links bleibt 1,50 Meter breit. Die Stadt Sigmaringen plant mit insgesamt 520 000 Euro für die Maßnahme. Im Haushalt 2018 waren bei der mittelfristigen Finanzplanung mit einer Verpflichtungsermächtigung für 2019 und 2020 insgesamt 360 000 Euro eingestellt worden.

Hotz wertet dies als positives Signal. Hinzu kommen die Kosten der Stadtwerke für Strom- und Telekommunikationsleitungen, sowie der Kanalerneuerung, die bei der Maßnahme gleichzeitig mit eingebaut beziehungsweise erneuert werden. Als nächstes muss der Bauausschuss des Sigmaringer Gemeinderats darüber entscheiden. Die Unterschmeier Ortschaftsräte gaben in der Sitzung ihre einstimmige Empfehlung für das Vorhaben ab.

Außerdem wies der Stadtbaumeister auf die in 2019 anstehende Brückenprüfung hin. Bei einer möglichen Instandsetzung müsste dann noch mit Kosten von etwa 300 000 Euro gerechnet werden.

Der Ortschaftsrat bat , das Konzept dem Bauausschuss noch in diesem Jahr vorzustellen, um eine endgültige Planung in 2019 zu beauftragen. Das Ziel sei, das Projekt dann 2020 umzusetzen