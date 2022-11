„Verhexte Hex begeistert“ die Besucher

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Hat „Die Verhexte Hex“ den Spielplan des Gutensteiner Theatervereins verhext? Dieser Schwank kam doch schon im vergangenen Jahr zur Aufführung! Nach drei Vorstellungen des Schwanks „Verhexte Hex“ in drei Akten von Ralph Wallner im letzten Herbst mit freiwillig reduzierter Personenzahl, mussten die Aufführungen coronabedingt gestoppt werden. „Da aber noch zahlreiche Katenreservierungen vorlagen beschlossen wir, dieses Lustspiel noch einmal aufzuführen. Wir haben großzügig gestuhlt, die Abstände vergrößert“, so die Vorsitzende des Theatervereins und Spielleiterin Heidi Rzepka.

Auch in diesem Jahr boten die Darsteller beeindruckende schauspielerische Leistungen und erregten mit ihrem lebendigen Theater, bei dem jeder Schauspieler aus sich herausging, immer wieder die Heiterkeit des Publikums. Zum Gelingen trug auch das imponierende Bühnenbild bei. Jedes Detail auf der Bühne sitzt. Kann Buckl-Walli, eine ortsansässige Hexe, Gutenstein zu mehr Bedeutung verhelfen? Bürgermeister und Dorfpfarrer wollen aus dem Ort einen Wallfahrtsort machen. Gelingt dieses Vorhaben? Dem Darstellerteam der Felsenpicker, das für seine herzerfrischenden Aufführungen und seine schauspielerischen Fähigkeiten bekannt ist, gehören an: Yvonne Blender, Pascal Castagna, Albin Feig, Petra Käppeler-Fischer, Dieter Fischer, Michael Rauch, Heike Ruhnau, Heidi Rzepka, Rebecca Rzepka. Unverzichtbar sind Angela Ruhnau (Souffleuse), Ute Ruhnau (Maske), Siegfried und Philipp Ruhnau (Technik), Philipp Ruhnau (special effects), Elisabeth Romann, Haarstylistin), Thea Kerzenmacher (Kostüme). Bürgermeister Dr. Marcus Ehm fand das Stück äußerst lustig: “Mir sind die Tränen gekommen vor Lachen, Es war richtig toll. Habe mir immer Gedanken gemacht, in welchen Verwicklungen und Beziehungen die Schauspieler im Stück zueinander stehen könnten.“ Bürgermeister und Ortsvorsteher Günter Gregori bedauerten, dass es mit der Heilquelle nicht geklappt hat und es somit „Bad Gutenstein“ nicht geben wird. „Super Aufwand, tolles Bühnenbild, exzellente Schauspieler, nette Gesellschaft“, so fasste es Günter Gregori zusammen. Weiterte Aufführungen sind am Freitag, 18., Samstag 19., Freitag 25. und Samstag 26. November. Platzreservierungen nimmt Lise Kleiner jeweils von 18 bis 20 Uhr unter 0162 62 57 178 entgegen. Beginn ist immer um 19.30 Uhr. Einlass ab 18 Uhr.