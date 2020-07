Vereinsarbeit des VDK nimmt wieder Fahrt auf

Zur ersten Sitzung des VDK-Ortsverbands Laiz-Inzigkofen-Vilsingen im Sozialverband VdK trafen sich acht Mitglieder des Vorstandes nach einer langen coronabedingten längeren Pause in der Wohnung der Vorsitzenden Roswitha Willburger. Den geplanten Treff im Garten in Laiz verhinderte der Regen.

Erstmals waren bei dieser Sitzung die neu gewählten Beisitzer Dieter Bosch und Alois Willburger dabei. Sie und die weiteren Vorstandsmitglieder waren sich einig, dass entsprechenden der Vorgaben, künftig wieder Veranstaltungen für Mitglieder und Interessenten aus Laiz, Inzigkofen und Vilsingen durchgeführt werden. Die beiden ausgefallenen Vorhaben Vortrag zur Steuer und der Ausflug nach Buxheim und Ilerbeuren in das Bauernhofmuseum werden voraussichtlich nächstes Jahr stattfinden.

Zur Sommerpause möchte man am Dienstag, 28. Juli, das Klostermuseum und die Einsiedlerkapelle in Inzigkofen besuchen. Dabei gibt es eine Führung und die Möglichkeit einen Blick auf den Nonnenfriedhof und in den Kräutergarten zu werfen. Beginn ist um 16 Uhr im Klosterhof mit Anmeldung der Teilnehmer und der Information zum Ablauf unter Berücksichtigung der Vorgaben zur Corona-Pandemie.

Am Dienstag, 29. September, möchte man nachmittags zu einer Stadtführung nach Mengen einladen. Ein Vortrag mit einem Experten des Sozialverbandes VdK zur Wohnraumberatung ist am Donnerstag, 8. Oktober, nachmittags in Inzigkofen geplant. Diese Termine sind immer vorläufig und auch die Maßnahmen bei der Durchführung, da sich aufgrund der Corona – Pandemie sehr kurzfristig und schnell Veränderungen ergeben können. Weitere Informationen gibt es in örtlichen Mitteilungen sowie in der Tageszeitung.

Roswitha Willburger gibt untrer der Telefonnummer 07571/146 10 Auskunft über die Veranstaltungen. Sie teilte außerdem mit, dass ab sofort die Servicestelle des VdK Kreisverbandes in Sigmaringen in der Josefinenstraße 3, Telefonnummer 07571/ 743 89 80 wieder geöffnet hat. Hier gibt es Hilfen und Auskünfte zu allen sozialrechtlichen Angelegenheiten.