Verein Hilfe für Behinderte feiert 50. Geburtstag

50 Jahre besteht der Verein Hilfe für Behinderte schon – Grund genug, dieses Jubiläum gebührend zu feiern. Zusammen mit den Oberschwäbischen Werkstätten für Behinderte (OWB) wurde am letzten Samstag ein Tag der offenen Tür veranstaltet.

Der Verein Hilfe für Behinderte ist eine trägerunabhängige Selbsthilfegruppe für Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen im Landkreis Sigmaringen. Als Zeichen der Verbundenheit wurden die Grußworte der Vertreter aus Politik, Verwaltung und Selbsthilfe mit einem künstlerischen Akt bekräftigt. Die beteiligten Personen tauchten ihre Hände in Farbe, drückten diese kreisförmig auf eine Leinwand und signierten anschließend das Bild.

Nach dem offiziellen Teil eröffnete der Geschäftsführer der OWB, Egon Streicher den Tag der offenen Tür. Musikalisch wurde die Veranstaltung von der Stadtkapelle Sigmaringen begleitet. Auch eine tänzerische Darbietung durfte nicht fehlen: Die integrative Tanzgruppe „Together One“ zeigte, dass man auch mit Behinderung so einiges zu leisten vermag.

Führung durch das OWB-Gelände

In den einzelnen Werkstätten konnten sich die Besucher selbst einen Eindruck von der Leistungsfähigkeit der mehr als 150 Beschäftigten machen. In jedem Produktionsbereich standen die Gruppenleiter Rede und Antwort. Auch die Bereiche Schreinerei, Garten- und Landschaftspflege sowie der Hauswirtschaftsbereich konnten besichtigt werden und wurden mit großem Interesse durch die Besucher wahrgenommen. Auch die Strukturen des Förder- und Betreuungsbereich, in dem aktuell in drei Gruppen 22 Personen mit höherem Hilfebedarf betreut werden, wurden den Besuchern an Infoständen und Schautafeln erläutert.