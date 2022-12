Verdorbene Lebensmittel im China-Restaurant: Sogar der Kontrolleur ekelt sich

Der Lebensmittelkontrolleur des Landratsamts blättert in seinem Ordner und fängt an, die Hygienezustände im Sigmaringer Asia-Restaurant „In den Burgwiesen“ zu beschreiben. Bei den Kontrollen von Küche und Personal fallen ihm und seinen Kollegen alle paar Monate Ungereimtheiten auf.

Je länger der Beamte in seinem Ordner blättert, desto schlimmer klingen die Vergehen. Erst ist von einem „nicht sicheren Flusskrebs“ die Rede, später spricht der Kontrolleur von „mangelhafter Personalhygiene“. Regelmäßig zieht er verdorbene Lebensmittel aus dem Verkehr. Einmal 30 Kilogramm Garnelen, Muscheln, Hühnerbrüste und Rinderfilet.

Kontrolleur mit „Würgereiz“

Als dem Kontrolleur im Oktober vergangenen Jahres „verdorbenes Schweinefleisch“ in die Hände fällt, „löst es bei mir einen Würgereiz aus“. Der Beamte hält das „stinkende Fleischstück“ den Betreibern des Asia-Restaurants unter die Nase, doch sie hätten keine Reaktion gezeigt.

Diesmal sind die Beanstandungen derart gravierend, dass sie im Internet auf einer Seite des Verbraucherschutzministeriums veröffentlicht werden. Nach einer abgelaufenen Frist wurden sie zwischenzeitlich wieder gelöscht.

Die 46-jährige damalige Restaurantinhaberin und ihr 57 Jahre alter Lebenspartner müssen sich diese Woche vor dem Amtsgericht Sigmaringen verantworten, weil sie ihren Gästen verdorbene Lebensmittel serviert haben.

Gäste klagen über Magenkrämpfe

Im konkreten Fall erstattete ein Ehepaar Anzeige, das nach dem Restaurantbesuch an Magenkrämpfen und Durchfall litt. Das Ehepaar aß laut der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft einen Löffel einer verdorben schmeckenden und stark riechenden Tiramisu. Obwohl das Ehepaar den Kellner auf die verdorbene Nachspeise hingewiesen habe, habe dieser es nicht für notwendig erachtet, das Lebensmittel vom Büfett zu nehmen.

In dem Asia-Restaurant bedienen sich die Gäste am Büfett selbst und können zu einem Festpreis essen so viel sie wollen. Seit 2015 betreibt die 47-jährige Chinesin das Lokal. Immer wieder kommt es seither zu zum Teil gravierenden Vorfällen wegen verdorbener Speisen. Der Lebensmittelkontrolleur zählt rund zehn Beanstandungen auf.

Kontrolle wenige Stunden nach der Anzeige

Die Behörden reagieren am Tag nach dem Restaurantbesuch des Ehepaares und seiner Anzeige mit einer erneuten Kontrolle. Die beschlagnahmte Tiramisu sei nicht mehr zum Verzehr geeignet gewesen, wie eine chemische Untersuchung ergab. Verschiedene Fleischsorten seien in einem derart desolaten Zustand gewesen, dass sie der Kontrolleur selbst nicht mehr probieren wollte.

Sie können froh sein, dass die Gäste nicht schlimmer geschädigt wurden. Die Richterin

Das Schweinefleisch sah „fadenziehend schmierig aus“, beim Rindfleisch habe die Zersetzung begonnen. Die untersuchten Proben waren wie die Tiramisu für den Verzehr ungeeignet.

Die Restaurant-Betreiber müssen sich nicht nur wegen der verdorbenen Lebensmittel verantworten, sondern wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigungen des Ehepaares wirft ihnen die Staatsanwaltschaft fahrlässige Körperverletzung vor.

Angeklagte legen Geständnis ab

Die beiden Angeklagten lassen über ihre Anwälte ein Geständnis verlesen und entschuldigen sich bei ihren Gästen. Weitere Fragen des Gerichts beantworten sie indes nicht. Den Vorwurf der Vertreterin der Staatsanwaltschaft, dass ob der vielen Kontrollen und der Vielzahl der Beanstandungen eine gewisse Unbelehrbarkeit vorliege, will die Verteidigerin Simone Saible so nicht stehen lassen.

„Meine Mandantin ist belehrbar, sonst hätte sie nach so vielen Jahren nicht die Reißleine gezogen und die Gaststättenerlaubnis abgegeben.“

Fakt ist jedoch, wie unsere Recherchen ergeben, dass die Stadt Sigmaringen der Inhaberin die Konzession im Frühjahr entzogen hat. Dagegen ging die Inhaberin im Mai vor dem Verwaltungsgericht Sigmaringen vor, zog ihren Eilantrag nach einer Woche aber wieder zurück.

Neuer Inhaber betreibt das Restaurant

Seither wird das Restaurant von einem neuen Inhaber betrieben, die beiden Angeklagten sind nach eigenen Angaben aber weiterhin im Lokal als Servicekräfte tätig. Der Lebensmittelkontrolleur, der das China-Lokal zwischenzeitlich erneut kontrollierte, spricht von einer „wesentlichen Verbesserung der hygienischen Zustände“.

Der jetzige Inhaber möchte sich auf Anfrage nicht näher äußern: „Das, was in der Vergangenheit war, ist nicht meine Sache.“

Das Urteil des Amtsgerichts

Amtsrichterin Voß hält sich bei ihrem Urteil an die von der Staatsanwaltschaft beantragte zwölfmonatige Freiheitsstrafe, die auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wird. „Sie können froh sein, dass die Gäste nicht schlimmer geschädigt wurden.“

Ihr Geständnis sprach für die Angeklagten, die Schwere der Vorwürfe und ihre einschlägige Vorstrafe gegen sie, denn sie wurden schon einmal wegen ähnlicher Vorwürfe verurteilt und sind seither vorbestraft.

Dem geschädigten Ehepaar müssen die Angeklagten 2800 Euro bezahlen, denselben Betrag erhält das Haus Nazareth.