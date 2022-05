Veranstalter erwarten Roller-Enthusiasten aus der ganzen Welt

Eine Gruppe von mehreren Veranstaltern richtet von Donnerstag, 26., bis Sonntag, 29. Mai, ein Altroller-Treffen auf dem Festplatz in Sigmaringen aus. Fast 800 Teilnehmer sind bereits dafür angemeldet. Das Organisationsteam geht aber davon aus, dass es die 1000er-Marke noch erreichen kann.

Seit den 1950er-Jahren populär

„Als vor rund 70 Jahren der Motorroller in Deutschland heimisch wurde, hätte kein Experte vorhergesagt, welche Welle in den folgenden Jahren in Deutschland losgetreten werden würde“, schreiben die Veranstalter in einer Pressemitteilung. „Damals wie heute war und ist der Roller für seine Besitzer mehr als nur ein Fortbewegungsmittel.“ Rollerfahren in Gemeinschaft und der Austausch über die gemeinsame Leidenschaft seien schon in den 1950er-Jahren stark ausgeprägt gewesen.

Nicht auf eine Marke beschränkt

„Dies ist auch heute die Basis für zahlreiche Clubs, Interessengemeinschaften sowie Internetforen und -gruppen, die sich mit Altrollern beschäftigen“, heißt es in der Mitteilung weiter. Nur seien diese meist auf eine bestimmte Rollermarke oder Baureihe fokussiert. Die Zeit sei reif dafür, über den Tellerrand zu schauen und ein markenübergreifendes Altroller-Treffen auf die Beine zu stellen, das alle Modelle des goldenen Rollerzeitalters umfasst und Enthusiasten aus der ganzen Welt zusammenführt.

Wie der Roller immer beliebter wird

Der Motorroller ist fast so alt wie die Motorisierung des Verkehrs, was aber bis Mitte des 20. Jahrhunderts nur in den USA zögerlich in Erscheinung trat. In den 1920er- und 30er-Jahren waren zaghafte Versuche zur Roller-Etablierung in Deutschland und England gescheitert. Das änderte sich erst, nachdem die Luftlanderoller der Alliierten in Italien auf fruchtbaren Boden fielen: Von Pontedera und Mailand aus machte sich ab Ende der 1940er-Jahre eine Mission auf den Weg um die Welt. 1950 erreichte die Rollerwelle auch die teutonischen Straßen und Deutschland verzeichnete die ersten rund 5500 zugelassenen Kraftroller. Eine neue Ära in der deutschen Zweiradgeschichte begann, die nun seit 70 Jahren andauert.

Mehr als 20 Partner arbeiten zusammen

Dieses Jubiläum führte vor ein paar Jahren zu einer Idee, die sich zu einem markenübergreifenden Altroller-Treffen und schließlich zu einer Herzensangelegenheit für alle Enthusiasten entwickelte: eine Veranstaltung, die aus der Roller-Szene getragen wird. Mehr als 20 Förderpartner haben sich in die Vorbereitung eingebracht. Dazu zählen unter anderem der ADAC, die Stadt Sigmaringen und die Brauerei Zoller-Hof.

Einmaliges Event auf dem Festplatz

Das ursprünglich für 2020 geplante Jubiläumstreffen wurde durch die Corona-Pandemie ausgebremst. Nun soll das einmalige Event mit internationaler Beteiligung vom 26. bis zum 29. Mai auf dem Festplatz in Sigmaringen stattfinden. Erwartet werden Altroller-Enthusiasten aus ganz Deutschland, vielen europäischen Ländern und aus Übersee.

Das Programm im Überblick:

Am Donnerstag, 26. Mai, ist Anreisetag: Neben dem gegenseitigen Kennenlernen können Sigmaringen und die Umgebung erkundet sowie das Zündapp-Museum besichtigt werden. Abends findet die offizielle Begrüßung statt.

Der Freitag, 27. Mai, ist als Wander- und Genießertag organisiert, bei dem zwei Roller-Wanderungen angeboten werden. Die Teilnehmer können dabei ganz ohne Zeitdruck die Landschaft der Schwäbischen Alb und Oberschwabens genießen. Wanderpausen sind in Hechingen und Meßkirch vorgesehen.

Am Samstag, 28. Mai, ist auf dem Veranstaltungsgelände der Präsentationstag, zu dem auch Besucher eingeladen sind. Mit einer großen Rollerparade der Teilnehmerfahrzeuge werden markenspezifisch die Altroller präsentiert. Ausgewählte Fahrzeuge werden in einer Sonderschau einen Überblick über die Rollerentwicklung in Deutschland bieten. Die bemerkenswerte Vielfalt des Rollerprogramms vom Stadtrutscher bis zum Grand Tourisme wird zu sehen sein. Abgerundet wird dies durch zeitgenössische Roller-Gespanne, Roller-Anhänger und Lastenroller. Auf der Präsentationsbühne werden einzelne Fahrzeuge und Teilnehmer vorgestellt. Das Beherrschen der Fahrzeuge zeigen die Teilnehmer beim Geschicklichkeitsturnier und Slowrace. Eine Teilebörse bietet die Möglichkeit, langgesuchte Ersatzteile zu finden. Als krönender Abschluss ist ein gemeinsamer Fahrzeugkorso geplant, bevor am Abend im großen Festzelt ein gemütlicher Erfahrungsaustausch im Vordergrund steht. Zuschauer können ab etwa 17.30 Uhr die Teilnehmer auf der Fahrt durch Sigmaringen in Aktion erleben, wenn der Fahrzeugkorso in Gruppen von der Nepomuk-Brücke in Richtung Festplatz fährt.

Am Sonntag, 29. Mai, heißt es nach einem Weißwurstfrühstück Abschied nehmen.