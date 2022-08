Verabscheidung im Staatsarchiv Sigmaringen

Im Rahmen einer Personalversammlung wurde Oberamtsrat Gebhard Füßler Ende des Monats Juli durch den Leiter des Staatsarchivs Sigmaringen in den Ruhestand verabschiedet. Nach einer gemeinsamen kleinen Wanderung im Donautal überreichte Archivdirektor Franz-Josef Ziwes dem scheidenden Archivar als Dank und Anerkennung für die dem Land geleisteten treuen Dienste die vom Präsidenten des Landesarchivs Baden-Württemberg Gerald Maier unterzeichnete Urkunde zum Eintritt in den Ruhestand. Mit seinen 40 Jahren Dienstzeit sei Gebhard Füßler ein Rekordhalter, stellte der Archivleiter fest. In der über 150-jährigen Geschichte des Staatsarchivs habe bislang kein anderer Mitarbeiter diese bemerkenswerte Marke erreicht, und es werde wohl schwer, diese künftig zu übertreffen. Nach seinem Eintritt in den Archivdienst des Landes Baden-Württemberg wurde Gebhard Füßler zum 1. Juli 1982 an das Staatsarchiv Sigmaringen versetzt. Seine Aufgaben und Tätigkeiten erstreckten sich von der Bildung historischer Überlieferung aus staatlichen Unterlagen, über Erschließung, Nutzung und Öffentlichkeitsarbeit bis hin zur allgemeinen Dienststellenverwaltung, für die er am Ende seiner Laufbahn als Referatsleiter und stellvertretender Leiter des Staatsarchivs zuständig war. Durch seine wertvolle Arbeit habe Füßler das Staatsarchiv Sigmaringen in vielfältiger Weise bereichert und auch geprägt, betonte Archivdirektor Ziwes. Der angehende Pensionär bedankte sich bei Kolleginnen und Kollegen sowie ehemaligen beruflichen Weggefährten für die langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit und lud zu einem abschließenden gemeinsamen Abendessen ein.