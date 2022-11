Vater vor Gericht: Er soll seine Tochter missbraucht haben

Ein 34 Jahre alter Mann aus einer Gemeinde im Kreis muss sich am Mittwoch vor dem Sigmaringer Amtsgericht verantworten. Er soll seine Tochter mehrfach sexuell missbraucht haben. Laut der Elfjährigen hat ihr Vater sie gezwungen, sich pornografische Videos mit ihm anzusehen und ihn sexuell zu befriedigen. Vor Gericht rudert sie nun zurück. Die Gründe dafür sind noch unklar.

Kurz ist am Mittwochvormittag offen, ob die Verhandlung vorbei ist, bevor sie überhaupt begonnen hat. Die Rechtsanwälte des Angeklagten, der momentan in Untersuchungshaft sitzt, schlagen zu Beginn der Hauptverhandlung eine Verständigung vor. Richterin Kristina Selig, die Staatsanwältin, zwei Schöffen und die beiden Rechtsanwälte des Angeklagten ziehen sich zur geheimen Absprache zurück. Doch dieses erste Gespräch und auch ein zweites führen nicht zu einer Einigung. Denn der Angeklagte stimmt der Absprache – einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren und zehn Monaten – nicht zu.

Videoaufzeichnung wird abgespielt

Damit wird die Beweisaufnahme eröffnet. Ein Antrag der Verteidigung, die Öffentlichkeit solle von der Verhandlung ausgeschlossen werden, wird vom Gericht abgelehnt. Die elfjährige Tochter sagt zuerst nicht persönlich vor Ort aus. Stattdessen wird die Videoaufzeichnung einer Vernehmung aus dem Juni dieses Jahres gezeigt.

Auf dem großen Fernsehbildschirm im Sitzungssaal ist ein Mädchen mit einem bedruckten T-Shirt und einer bunten Strickjacke zu sehen. Sie schildert, wie ihr Vater ihr Anfang des Jahres zunächst Bilder von nackten Frauen und Männern auf ihr Handy geschickt habe. „Ich habe die gelöscht, weil ich die nicht sehen wollte“, sagt sie.

Mein Vater hat komische Sachen mit mir gemacht sagt die elfjährige Tochter

Doch das ist nicht alles. „Mein Vater hat komische Sachen mit mir gemacht“, fügt sie hinzu und fängt an zu weinen. Sie stützt den Kopf in die Hände. Im Gerichtssaal sitzt der Vater in einer ähnlichen Position, lässt den Kopf hängen und blickt auf den Tisch vor sich. Er macht vor Gericht keine Angaben, genau wie seine Ehefrau.

„Sonst passiert was Schlimmes“

Die Tochter erzählt, ihr Vater habe sie gezwungen, ihn anzufassen und mit der Hand zu befriedigen, wenn sie allein zu Hause waren. Das sei eklig gewesen und sie habe immer gesagt, dass sie das nicht wolle. „Ich musste das machen. Er hat gesagt, sonst passiert was Schlimmes.“

Später habe er sie auch gezwungen, sich auszuziehen und sich dann nackt auf sie gelegt. Die Mutter sei bei der Arbeit, der jüngere Bruder nicht zu Hause oder in seinem Zimmer gewesen, erzählt das Mädchen. Im Juni dann, etwa fünf Monate nach dem ersten Mal, habe sie es ihrer Mutter erzählt. An diesem Nachmittag sei sie wieder mit dem Vater allein gewesen und sie hatte Angst, es könnte wieder passieren. Einer Freundin habe sie sich nicht anvertrauen wollen. „Ich hatte Angst, dass die dann vielleicht nicht mehr mit mir befreundet sein will“, sagt sie.

Tochter ändert vor Gericht ihre Aussage

Ein Beamter der Kriminalpolizei hat die Handys des Vaters und der Tochter ausgewertet. Er fand auf dem Handy des Vaters Bilder mit pornografischen Inhalten. Unter anderem seien auf die Körper von Pornodarstellern die Gesichter des Vaters und der Tochter gesetzt worden.

Dann passiert in dieser ungewöhnlichen Gerichtsverhandlung nochmal eine unerwartete Wendung. Die Tochter wird doch als Zeugin vernommen, allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Später wird deutlich, dass die Tochter nun angibt, es sei nur zwei Mal passiert, statt, wie vorher behauptet, sechs- oder achtmal. Sie wolle, dass der Vater wieder aus dem Gefängnis komme und die Familie wieder glücklich sein könne.

Die Gutachterin Judith Arnscheid, die sich mit der Glaubwürdigkeit der Tochter beschäftigt, hat für diese neuen Angaben noch keine Erklärung. Sie kommt zu dem Schluss, dass die Elfjährige sich die Tat nicht ausgedacht haben kann. Dafür sei ihre Aussage zu komplex. Die Verhandlung wird in der kommenden Woche fortgesetzt. Dann soll auch ein Urteil gesprochen werden.