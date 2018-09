Vögele heißt jetzt Miller & Monroe

Aus Charles Vögele wird Miller & Monroe: Der Bekleidungshändler mit Deutschland-Zentrale in Sigmaringen hat sich innerhalb von zwei Wochen gewandelt: Statt weinrot ist das Firmensignet jetzt in königsblau gehalten. Miller & Monroe eröffnet in diesen Tagen deutschlandweit 130 Filialen. Die größte Filiale befindet sich nach Unternehmensangaben in Sigmaringen. Die Marke Miller & Monroe ist neu und soll in Deutschland etabliert werden. Zielgruppe der Marke, die auf Arthur Miller, Schriftsteller und Ehemann von Marilyn Monroe anspielt, sind Männer und Frauen über 40 Jahre.

Ursprünglich sollte die Eröffnung bereits am vergangenen Samstag erfolgen, „doch weil Sigmaringen die größte Filiale in Deutschland ist, haben wir uns eine Woche länger Zeit gelassen“, sagt der Verkaufsleiter Thorsten Heiligensetzer. Für den heutigen Samstag ist nun die Eröffnung angekündigt.

Nach der Umstellung von 43 Filialen im Frühjahr diesen Jahres wurden jetzt sukzessive alle noch verbliebenen 130 Charles-Vögele-Filialen bis Ende diesen Monats umgebaut. Miller & Monroe bietet seinen Kunden ein Mehrmarken-Konzept für Damen- und Herrenmode, Accessoires sowie Artikel aus den Bereichen Home und Lifestyle. Neben der Eigenmarke Miller & Monroe werden, standortabhängig, Herstellermarken wie Lerros, Mustang, Pioneer, Olsen oder Zerres in das Konzept integriert. Wie berichtet, zog sich der Bekleidungsfilialist Charles Vögele mit Sitz in der Schweiz aus Deutschland zurück.

Entgegen der Informationen, Kik, Woolworth und Tedi sowie die italienische Marke Upim, eine Vertriebslinie des Modekonzerns OVS, würden die Vögele-Filialen in Deutschland übernehmen, hat sich jetzt überraschenderweise die Vidrea Retail BV Holding durchgesetzt, zu der Miller & Monroe gehört.

Das Unternehmen mit Sitz in den Niederlanden hat in Deutschland zum 1. April 173 der knapp 200 Vögele-Filialen übernommen, die restlichen Filialen wurden geschlossen.

In der Deutschland-Zentrale, die sich im Gebäude an der Zeppelinstraße befindet, sitzt die Verkaufsleitung sowie eine Marketingabteilung. Auch der Vertrieb wird dort organisiert. Rechnet man die Mitarbeiter in der Filiale und die Verwaltungskräfte zusammen, beschäftigt Miller & Monroe noch rund 40 Mitarbeiter. Nach Unternehmensangaben sind alle Sigmaringer Mitarbeiter übernommen worden. Wie es mittelfristig mit der Verwaltung in Sigmaringen weitergeht, ist noch offen. Verkaufsleiter Heiligensetzer: „Wir haben uns bislang auf den Umbau unserer Filialen konzentriert, nun gehen wir das Thema Organisation an.“ Die Logistik wurde bereits vor einigen Jahren an einen externen Dienstleister vergeben. Wie es dort weitergeht, ist noch unklar: „Die Verhandlungen dazu sind noch nicht abgeschlossen“, sagt Verkaufsleiter Heiligensetzer.