Uwe Knoll wird Wirtschaftsförderer

Die Wirtschaftsförderung der Stadt hat einen neuen Geschäftsführer gefunden: Uwe Knoll (53) wird die Führung der Gesellschaft zum 1. Mai übernehmen. Dies gab Bürgermeister Marcus Ehm in der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend bekannt. Knoll ist Sigmaringer und sitzt aktuell für die CDU im Stadtrat. Nach dem Antritt seiner neuen Stelle werde er aus dem Gemeinderat ausscheiden, hieß es in der Sitzung. Knoll hatte bereits angekündigt, dass er sich bei den Wahlen am 26. Mai nicht mehr bewerben werde. Für die Kreistagswahl steht er jedoch auf der CDU-Liste.

Knoll arbeitet zurzeit als Geschäftsführer für ein holzverarbeitendes Unternehmen im Alb-Donau-Kreis. Zuvor war er Marketingleiter und Prokurist bei der örtlichen Zoller-Hof-Brauerei. Von Beruf ist der 53-Jährige Diplom-Betriebswirt. In der Stadt kennen Knoll viele auch als Fasnachtsnarren, einige Jahre stand er als Zunftmeister an der Spitze der Narrenzunft Vetter Guser und organisierte federführend das Narrentreffen 2012.

Die Stelle in der Wirtschaftsförderung ist neu zu besetzen, weil der bisherige Stelleninhaber Alejandro Palacios-Tovar Anfang Januar um Vertragsauflösung gebeten hatte. Mit der Ernennung Knolls hat der Aufsichtsrat, der den Geschäftsführer auswählt, zeitnah eine Lösung gefunden. Nach Angaben von Bürgermeister Marcus Ehm kamen fünf Bewerber in die engere Wahl, drei von ihnen stammen aus Sigmaringen. „Seine Ausbildung, seine jetzige Position und seine Affinität und Verwurzelung zu Sigmaringen sprechen für Uwe Knoll“, sagte der Bürgermeister auf Nachfrage unserer Zeitung.

Zu den Aufgaben des Wirtschaftsförderers gehört die Vermarktung des ehemaligen Kasernengeländes, die Geschäftsführung des Innovations- und Technologiezentrums im Innocamp und das Leerstandsmanagement sowie die Betreuung ortsansässiger Unternehmer.

Knoll meldete sich im Gemeinderat immer wieder in Konversionsfragen zu Wort. Eine Aufstellung, die auflistet, wie viel Geld die Stadt Sigmaringen in das frühere Kasernengelände investieren wird, ist auf seine Initiative zurückzuführen.

Laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung nennt er den persönlichen Kontakt zu den Unternehmern als wichtigste Aufgabe. Er wolle erster Ansprechpartner für die Unternehmer sein und einen engen Austausch mit der Stadtverwaltung leben. „Ich will die Bürger überzeugen, dass die Investitionen in die Konversion sich für Sigmaringen lohnen“, sagte er auf Nachfrage der SZ. Dass sich seine beiden Vorgänger schwer taten, schrecke ihn nicht ab: „Ich bin mir bewusst, dass ich ein Risiko eingehe, aber die Chancen überwiegen eindeutig.“