„Weil Gott nicht überall sein konnte, erschuf er die Mütter“, so ertönte es zu Beginn aus dem Äther und kündigte drei urkomische Stuttgarter Blödelbarden an: „Eure Mütter“. Rund 330 Gäste lachten, amüsierten oder blickten mit kritischen Auge auf das Comedy-Trio, welches am Freitagabend in der Stadthalle mit kindlicher Albernheit und Situationskomik das Publikum herausforderte. „Das fette Stück fliegt wie ‘ne Eins“, so heißt das aktuelle Showprogramm von Matthias Weinmann, Andreas Kraus und Donato Svezia, kurz „Eure Mütter“.

Unter den Gästen befanden sich sich Axel und Annette Staiger aus Esslingen. „Wir haben die Karten von meiner Schwester bekommen, die nicht kommen konnte“, sagte Axel Staiger und beschrieb seinen ersten Eindruck mit Worten wie super cool, mitreißend und urkomisch. „Es ist teilweise ein aufdringlicher Humor, da muss man einfach mitlachen“, so Staiger.

Ohne das Gefühl von Feinfühligkeit sorgten Liedertexte wie „Soll ich mir den Sack rasieren oder besser nicht“ für Stimmung in der Sigmaringer Stadthalle. Alle Sketsche und Beiträge sind hand- und hausgemacht und beschreiben die skurrilsten Alltagsthemen. So können die renommierten Blödelbarden bereits Auszeichnungen wie den „Stuttgarter Besen“ oder den „Kleinkunstpreis Baden-Württemberg“ ihr Eigen nennen. „Eure Mütter“ servierten ihren alten und neuen Fans überspitzte Anspielungen, sarkastische Dialoge, gespickt mit Situationskomik, einer Menge Charme, Witz und irre Moves. Matze schwang den Schneebesen, ließ rhythmisch den Zuckerstreuer erklingen und spielte auf dem Kochtopf-Schlagzeug und sang: „Ich werde Fernseh-Koch, ohne Stern jedoch mit Ziegenbart.“ Er rockte den DJ mit Kappe und Headset und zupfte mit indischem Kopfschmuck und Schleier die Gitarre. Andi brillierte in High Heels mit rosa Mähne, stand als Computerfee mit roten, schwingenden Flügeln auf der Bühne oder mimte den Teenager mit Stirnband und Sturmfrisur in der TV-Parodie „Wissen für Kids“ .

Der Dritte im Bunde präsentierte sich als Astronaut in „American-Style“-Boxershorts, spielte das Bonbons sammelnde Kind zu Halloween mit Drachenkopf oder ließ eine sprechende Schlange aus dem Korb. „Die Mütter“ waren so herrlich unkonventionell und kurzweilig, dass sie im Nu das Publikum um den komödiantischen Finger wickelten. Als Sieger aus einem Zuschauer-Quiz ging Daniel Natzberg aus Bingen mit einer DVD der Stars nach Hause. „Die waren mega-lustig und sind durchaus weiterzuempfehlen, ich werde noch einmal eine Show von denen besuchen“, sagte Natzberg, der die Drei zum ersten Mal erleben durfte. „Wir lieben die Drei und haben in diesem Jahr schon 42 Shows von ihnen besucht“, sagte Silke Peisker, die mit ihrem Ehemann Steffen aus Zwickau anreiste. Sie seien im Fanclub der Stars aus Ostfildern.

Ihrer Zugabe, dem „Synchron-Haarewaschen“, setzten die Mütter zweifelsfrei die Krone auf und die Bühne unter Wasser.