Untersuchungsamt übernimmt zentrale Aufgaben

Kurz nachdem die Chemische und Veterinäruntersuchungsanstalt (CVUA) ihren zweiten Neubau in Sigmaringen bezogen hat, ist durch das Land zum 1. September auch die Lebensmitteluntersuchung neu geordnet worden. Um Synergien zu schaffen und unnötige Doppelkapazitäten einzusparen hat das Land das Programm „ZUG! (Zusammen Umstrukturieren und Gewinnen) Neuorganisation der Aufgabenverteilung“ ins Leben gerufen. Durch die Bündelung von Kompetenzen stellt dies neben dem Neubau eine weitere Stärkung des Standortes Sigmaringen dar.

Es gibt vier Untersuchungsanstalten in Baden-Württemberg, von denen Sigmaringen die kleinste ist. Ihre Zahl entspricht der der Regierungspräsidien, ihre Größe der Bevölkerungszahl. „Ursprünglich galt es bei uns, den Standort zu halten, jetzt heißt es ihn stärken“, sagt der Direktor des Amtes, Bernfried Glück. Die neuen Strukturen gliedern sich in Schwerpunkte (SP) und Zentralaufgaben. Schon bisher gab es einige zentralisierte Aufgaben wie zum Beispiel die Tabakwarenuntersuchung, die Sigmaringen sogar auch für andere Bundesländer erledigt, (die SZ berichtete). Jetzt sind durch die Neuorganisation weitere Aufgabengebiete hinzugekommen.

„Die Zusammenarbeit und der Austausch auf Landesebene werden immer wichtiger“, sagt der neue Abteilungsleiter der Abteilung 4 (Getreideprodukte, Backwaren, Gemüse und Obst, Fruchtsäfte, alkoholfreie Getränke, Bier, weinähnliche Getränke), Paul-Hermann Reiser. Die Lebensmitteluntersuchung ist nach Warenobergruppen geordnet: Zentral zuständig wird Sigmaringen künftig für Getreide und Getreideerzeugnisse, für Hülsenfrüchte, Ölsamen und Schalenobst und für Fruchtsäfte sein. Außerdem untersuchen die Sigmaringer Lebensmittelchemiker alle im Land angebotenen Konfitüren, Gelees, Marmeladen und Fruchtzubereitungen sowie die in Lebensmitteln enthaltenen Aromastoffe.

Schimmelpilzgifte sind wichtiges Untersuchungsfeld

Besonderes Gewicht legt man auf die zentrale Untersuchung von sogenannten Mykotoxinen, das sind Schimmelpilzgifte, die in Abteilung 3 aufgespürt werden, die von Ulrike Kocher geleitet wird. „Wir haben hier immer sehr große Probenmengen zu verarbeiten“, erklärt Kocher. Schimmelpilze bilden sogenannte Nester, das heißt, in einer größeren Menge kann sich an einer Stelle Schimmel bilden, der im Rest noch nicht vorhanden ist, sich aber stetig ausbreitet. Deshalb kann eine Handvoll Getreide aus einem Sack einwandfrei sein, an anderer Stelle im Sack sich aber bereits Schimmel gebildet haben. „Was man oft vergisst, Mykotoxine sind giftiger als Pestizide“, sagt Kochers Kollege Reiser, der sich auch mit Getreide befasst. Daher werden bei der Schimmeluntersuchung sackweise Proben mit mehreren Kilogramm angeliefert. „Die Mykotoxine sind ein schwieriges Thema“, sagt Kocher. In Sigmaringen hat man auch schon eigene Methoden entwickelt, um sie aufzuspüren.

Als zentrale Einheit denkt man im Ministerium derzeit auch über eine schnelle Eingreiftruppe nach. Die wäre dann aus verschiedenen Spezialisten wie Chemikern, Technikern und Handwerkern zusammengesetzt und würde ein fächerübergreifendes Kontrollteam bilden. Dieses würde dann bei aktuellen Krisen wie zum Beispiel dem Pferdefleischskandal zum Einsatz kommen und auch überregional arbeiten.

„Als ich zuletzt in Stuttgart war, habe ich angeregt, warum eine solche Einheit nicht in Sigmaringen stationiert sein sollte“, sagt Amtsleiter Glück. Aber an solchen hochkarätigen Einrichtungen sind natürlich auch andere Ämter interessiert und bislang ist auch noch nichts entschieden.