Unterstützung für kranke Schüler am HZG

Damit auch Schüler/innen mit chronischen Erkrankungen den Unterrichtsalltag so „normal“ wie möglich bewältigen können, bietet das Hohenzollern-Gymnasium (HZG) ein breites Spektrum an individuellen Unterstützungsmaßnahmen an. Um eine hohe Qualität sicherzustellen, wird die Schule regelmäßig durch das Regierungspräsidium Tübingen überprüft. Erneut durften Christof Rapp (links), Beauftragter für chronisch Kranke, und Schulleiter Martin Hoffmann das Zertifikat „Schule mit besonderer Achtsamkeit für chronisch kranke Schüler“ für zwei weitere Jahre entgegennehmen. Foto: Ingeborg Edenhofer