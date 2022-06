Insektenhotels für den Naturschutzbund

Drei Azubis der Hohenzollerischen Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen durften den Nabu tatkräftig beim Aufbau neuer Insektenhotels unterstützen. Die Sparkassenstiftung Sigmaringen spendete 1500 Euro zur Anschaffung von Vogelkästen, Nistkästen und der Insektenhotels. Durch die Aktion in der Kneippanlage in Sigmaringen konnten die Auszubildenden ihr handwerkliches Geschick unter Beweis stellen, so sägten sie Holzbretter zu und statteten die Insektenhotels mit Bambusstäben und Ziegelblöcken aus. „Das Ganze hat uns großen Spaß gemacht und war eine schöne Abwechslung“, beschreibt die Auszubildende Valeria Urbach den Tag in der Natur. Auch Alfred Bauernfeind vom NABU Ortsgruppe Sigmaringen freute sich über das Engagement und die helfenden Hände.Nach Beendigung der Vogelbrutzeit sollen im Herbst mithilfe der Spendenmittel zusätzlich Beobachtungswände errichtet werden.