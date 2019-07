Unterschmeier feiern 300. Jahrestag ihrer Kirche

300 Jahre ist es her, dass der Grundstein für die Kirche Sankt Anna in Unterschmeien gelegt worden ist. Zwei Tage lang wird deshalb am Wochenende gefeiert. Die Kirche ist der visuell markanteste Punkt in Sigmaringens kleinstem Stadteil. In zartem Gelb mit Akzenten in Terracotta und einem Fachwerk-Glockenturm thront sie über dem Schmeiental. Gleich daneben wurde vor einigen Jahren der neue Dorfplatz eingeweiht. Nun steht die Kirche selbst im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.

Am 9. Juni 1719 erteilte Generalvikar Joseph Ignatius von Bildstein die Erlaubnis zum Bau der Kapelle zu Ehren der heiligen Anna. Knapp einen Monat später wurde der Sigmaringer Pfarrer Joannes Michael Heysprach zur Grundsteinlegung bevollmächtigt. Darauf folgten vier Jahre Bauzeit, bis am 17. September 1733 Weihbischof Johann Anton von Sürgenstein die Kapelle weihte. Damit ist Sankt Anna die jüngste der Kirchen in Sigmaringen.

Diese historischen Eckdaten entstammen der 80-seitigen Festschrift. Ihr Autor ist der Oberschmeier Wolfgang Wenzel. Aus Landes- und Staatsarchiven hat er Informationen zur Chronik von Sankt Anna und viele weitere Informationen zusammengetragen und diese aufgearbeitet. „Alle ihm zur Verfügung stehenden Kontakte von Wien bis Donaueschingen hat er dafür genutzt“, lobt Heimo Frenzl, Vorsitzender der Bürgerstiftung Unterschmeien, den Hobby-Heimatforscher. Entstanden ist ein Band, der nicht nur vom Gotteshaus erzählt, sondern auch die Historie Unterschmeiens aufgreift. Wer sich einlesen möchte, kann das Buch am Sonntag erwerben.

Dass solch ein Buch jetzt existiert, war Berthold Hotz ein persönliches Anliegen. Wenn nächste Woche die konstituierende Sitzung des Ortschaftsrats stattfindet, wird er sein Amt als Ortsvorsteher abgeben. Schon seit einiger Zeit hatte er für diesen Zeitpunkt ein Ziel im Auge: eine Chronik von Unterschmeien. „Weil es über das Dorf bisher nicht viel Schriftliches gibt,“ begründet er, und weil er gleichzeitig gerne die „kleine Perle im Schmeiental“ stärker bekannt machen wolle. Unterschmeien sei keineswegs ein verschlafenes Dorf, sondern könne mit vielen Aktivitäten punkten.

Gottesdienst und Festakt am Sonntag

Die Bürgerstiftung trägt ihren Teil dazu bei. Sie unterstützt etwa den Kindergarten oder die Jugendfeuerwehr. Die Feierlichkeiten rund um das Kirchjubiläum stellen ein weiteres Projekt mit Beteiligung der Bürgerstiftung dar. In den vergangenen Tagen haben ihre Mitglieder den Dorfplatz bereits auf Hochglanz gebracht. Dort findet nach dem Gottesdienst, der um 9 Uhr beginnt und vom Männergsangverein mitgestaltet wird, der Festakt statt.

Wenzel geht auf die Historie der Kirche Sankt Anna ein. Anschließend spielt die Musikkapelle Harmonie Oberschmeien zum Frühschoppen. Es gibt einen Mittagstisch sowie Kaffee und Kuchen. Aus dem Erlös der Veranstaltung wird die Mission von Pater Erich in Brasilien unterstützt. Bei schlechtem Wetter wird die Feier in die Festhalle nach Oberschmeien verlegt.

Gäste sind aber bereits am Samstag, 20. Juli, nach Unterschmeien eingeladen: zu einem Open-Air. Ab 19 Uhr spielt die Band der Jugendfeuerwehr zur Vorabend-Hockete auf dem Dorfplatz, anschließend sorgt die Coverband „Green River“ mit Oldies, Rock- und Countrymusik für Unterhaltung. Kurzfristige Ortsänderungen oder Ausfälle werden auf der Internetseite der Bürgerstiftung www.bürgerstiftung- unterschmeien.de bekannt gegeben.